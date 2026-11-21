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Η εξαγορά της GA Aviation από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η τελευταία ένδειξη μιας ευρύτερης επιχειρηματικής αναδιάταξης. Από τις έξι παραγωγικές μονάδες της METLEN στον Βόλο και την είσοδο της AEGEAN στην APELLA, μέχρι τις εξαγορές της EFA GROUP και τις κινήσεις της THEON, οι ισχυροί ελληνικοί όμιλοι επιχειρούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις, πιστοποιήσεις και πρόσβαση σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η συμμετοχή σε συμβάσεις, αλλά η δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων με μέγεθος ικανό να διεκδικούν ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της GA Aviation Services από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι απλώς μια ακόμη επιχειρηματική συναλλαγή. Είναι η πιο πρόσφατη ένδειξη ότι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την άμυνα ως έναν νέο, μακροπρόθεσμο βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα, στον οποίο η θέση δεν εξασφαλίζεται με μία σύμβαση ή μία μεμονωμένη επένδυση, αλλά με τη συγκέντρωση παραγωγικών δυνατοτήτων, τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων επιχειρήσεων.

Η κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν τοποθετηθεί δίπλα σε όσα συμβαίνουν στον Βόλο. Εκεί, η METLEN αναπτύσσει ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια βιομηχανικής επέκτασης στον ελληνικό αμυντικό τομέα: έξι ανεξάρτητες παραγωγικές μονάδες, με δυνατότητα να εξυπηρετούν ταυτόχρονα έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα. Παράλληλα, η AEGEAN εισέρχεται διακριτικά στην αλυσίδα υποστήριξης των F-16 μέσω της συμμετοχής της στην APELLA, η EFA GROUP συγκεντρώνει επιχειρήσεις από τον χώρο της αεροπορικής υποστήριξης έως τα ναυτικά συστήματα και τον ηλεκτρονικό πόλεμο, ενώ η THEON επενδύει σε κρίσιμους κρίκους της δικής της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πίσω από τις διαφορετικές κινήσεις διακρίνεται μια κοινή επιδίωξη: η δημιουργία της απαραίτητης «κρίσιμης μάζας», ώστε ελληνικές επιχειρήσεις να περάσουν από τον ρόλο του εξειδικευμένου υπεργολάβου σε εκείνον του σταθερού βιομηχανικού εταίρου μεγάλων διεθνών κατασκευαστών.

METLEN: Ο Βόλος μετατρέπεται σε αμυντικό βιομηχανικό κόμβο

Η πιο απτή έκφραση αυτής της στρατηγικής βρίσκεται στον Βόλο. Η METLEN, μέσω του τομέα M Technologies, δεν περιορίζεται στην επέκταση μιας υφιστάμενης μονάδας ή στην ανάληψη μεμονωμένων παραγγελιών. Δημιουργεί ένα συγκροτημένο βιομηχανικό οικοσύστημα, με πολλαπλές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό και δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης διαφορετικών προγραμμάτων.

Η αφετηρία βρίσκεται στη μακρά βιομηχανική διαδρομή της METKA, της σημερινής M Technologies. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στις μεταλλικές κατασκευές και πάνω από 25 χρόνια εξειδίκευσης σε σύνθετες αμυντικές εφαρμογές. Από το 1998 κατασκευάζει ημιρυμουλκούμενα και εκτοξευτές για συστήματα αεράμυνας, ενώ από το 2004 συμμετέχει στην παραγωγή πλαισίων, πύργων, στην ολοκλήρωση συστημάτων και στις δοκιμές τεθωρακισμένων οχημάτων. Στον ναυτικό τομέα, η δραστηριότητά της περιλαμβάνει μεταλλικές κατασκευές για υποβρύχια από το 2000 και τορπιλοσωλήνες και θύρες τορπιλών για πολεμικά πλοία από το 2002.

Αυτό το υπόβαθρο είναι που επιτρέπει στη METLEN να περάσει από την παραγωγή επιμέρους κατασκευών σε μεγαλύτερες βιομηχανικές αναθέσεις.

Το επενδυτικό σχέδιο επιταχύνθηκε το 2025. Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς η εταιρεία έλαβε την τελική επενδυτική απόφαση για την τέταρτη μονάδα υψηλής τεχνολογίας στον Βόλο. Η επένδυση, ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, αφορά εγκατάσταση άνω των 10.000 τ.μ., με πέντε βαριά μηχανουργικά κέντρα και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Η παραγωγική της στόχευση περιλαμβάνει εξαρτήματα και εργασίες για άρματα μάχης Leopard 2A8. Η έναρξη λειτουργίας είχε προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, με τη δημιουργία 200–250 νέων θέσεων εργασίας. Η τέταρτη μονάδα εγκαινιάστηκε στις 23 Ιουνίου 2026, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τον Ιανουάριο του 2026 ήρθε η επόμενη κίνηση: η εξαγορά των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της NK Trailers, η οποία προσθέτει έκτη παραγωγική μονάδα στο M Technologies Hub. Το τίμημα ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ, ενώ η μερική ανακαίνιση και ο νέος εξοπλισμός εκτιμάται ότι θα απαιτήσουν επιπλέον 30–40 εκατ. ευρώ.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο βιομηχανικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 26.900 τ.μ., σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής έκτασης άνω των 47.000 τ.μ. Η NK Trailers διαθέτει εμπειρία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων όσο και στην κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού, δίνοντας στη METLEN πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε περισσότερους από έναν βιομηχανικούς τομείς.

Με την προσθήκη αυτή, το συγκρότημα του Βόλου διαμορφώνεται σε έξι ανεξάρτητα εργοστάσια: τη μονάδα της Νέας Ιωνίας, την εγκατάσταση της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ και τέσσερα ακόμη βιομηχανικά συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένης της NK Trailers. Στόχος της εταιρείας είναι να μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα.

Η κλίμακα είναι το ουσιαστικό στοιχείο. Η METLEN είχε δεσμευθεί στο Capital Markets Day του Λονδίνου, τον Απρίλιο του 2025, να αυξήσει τις δύο τότε αμυντικές μονάδες στον Βόλο σε πέντε έως το 2028–2030. Η απόκτηση της έκτης εγκατάστασης επιτάχυνε τον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του τομέα M Technologies προέβλεπε διπλασιασμό τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 σε σύγκριση με το 2025.

Η εταιρεία διαθέτει δυνατότητες κατεργασίας μετάλλων, συγκολλήσεων, βαφής και επικάλυψης, καθώς και συναρμολόγησης υποσυστημάτων. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει αυτή την παραγωγική βάση για να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής και υποστήριξης χερσαίων και ναυτικών αμυντικών συστημάτων, σε συνεργασία με διεθνείς κατασκευαστές όπως η KNDS και η IVECO.

Ο Βόλος, συνεπώς, δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια περιοχή με συγκεντρωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η επιδίωξη είναι να εξελιχθεί σε έναν παραγωγικό κόμβο ευρωπαϊκής εμβέλειας, με δυνατότητα να εξυπηρετεί περισσότερα προγράμματα και πελάτες. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα της στρατηγικής της METLEN: η δημιουργία φυσικής παραγωγικής κλίμακας, όχι απλώς η συγκέντρωση εταιρικών συμμετοχών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από τη GA Aviation σε ένα ευρύτερο αμυντικό οικοσύστημα

Η εξαγορά της GA Aviation Services στις 9 Νοεμβρίου 2026 εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων που δείχνουν ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερα από ένα πεδία της αμυντικής και αεροπορικής τεχνολογίας.

Η GA Aviation διαθέτει εμπειρία άνω των τεσσάρων δεκαετιών στη συντήρηση ελικοπτέρων και αεροσκαφών σταθερών πτερύγων. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν ελικοδρόμιο 33.000 τ.μ. και υπόστεγο αεροσκαφών 1.200 τ.μ. στο Κορωπί, καθώς και τεχνική βάση 1.700 τ.μ. στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων. Διαθέτει πιστοποιήσεις EASA Part-145 και CAMO, που καλύπτουν την εγκεκριμένη συντήρηση και τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευών, εργασιών avionics, δομικών παρεμβάσεων και υποστήριξης εξαρτημάτων. Είναι, επίσης, εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για κατασκευαστές όπως η Leonardo Helicopters, η Textron/Cessna, η Cirrus, η Diamond Aircraft και η Airbus.

Το οικονομικό τίμημα και το ακριβές ποσοστό που απέκτησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο δηλωμένος στόχος, ωστόσο, είναι η δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας MRO —συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης— για αεροσκάφη και ελικόπτερα σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Η εξαγορά δεν σημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά αυτομάτως δυνατότητα κατασκευής στρατιωτικών αεροσκαφών. Αποκτά, όμως, πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, τεχνικό προσωπικό, υποδομές και σχέσεις με διεθνείς κατασκευαστές. Αυτά αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης πτητικών μέσων.

Η κίνηση έρχεται μετά τη στρατηγική συμφωνία με τη Rheinmetall Landsysteme, τον Ιούνιο του 2026, για την ανάπτυξη βιομηχανικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα στον τομέα των χερσαίων συστημάτων, της παραγωγής, της ολοκλήρωσης, της συντήρησης και της αναβάθμισης. Η συμφωνία προβλέπει αξιοποίηση και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Στρατού, καθώς και συμμετοχή ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τον Απρίλιο του 2026 είχε προηγηθεί μνημόνιο συνεργασίας με την Airbus για λύσεις στις στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες και στην ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών. Τον Οκτώβριο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η αμερικανική Shield AI υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία για να διερευνήσουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα βιομηχανικής βάσης υποστήριξης του X-BAT, με αντικείμενο την παραγωγή εξαρτημάτων, την ενσωμάτωση αεροσκαφών και τη μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη.

Η εικόνα που σχηματίζεται είναι ενός ομίλου που επιχειρεί να συνδέσει την εμπειρία του στις υποδομές, στην ενέργεια και στα σύνθετα έργα με την αεροπορική συντήρηση, τα χερσαία συστήματα και τις στρατηγικές τεχνολογίες. Η GA Aviation προσθέτει το τεχνικό και επιχειρησιακό σκέλος της αεροπορικής υποστήριξης σε ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασιών.

AEGEAN – APELLA: Η είσοδος στην αλυσίδα των F-16 Viper

Ένα διαφορετικό μοντέλο ακολουθεί η AEGEAN. Στις 29 Ιανουαρίου 2026, η θυγατρική της Olympic Air απέκτησε το 45% της APELLA, μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο ιδρυτής της, Νίκος Κοντογιάννης, διατήρησε το 55% και τη διοίκηση.

Η APELLA είναι πιστοποιημένος οργανισμός EASA Part-145 και εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics. Παρέχει μηχανολογικές υπηρεσίες και υποστήριξη πτήσεων για στρατιωτικά αεροσκάφη, συμμετέχοντας τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των ελληνικών F-16 σε Viper όσο και στο διεθνές πρόγραμμα παραγωγής F-16, τα οποία υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ.

Δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή εξειδικευμένων εργαλείων και αεροπορικού εξοπλισμού, διαθέτει πιστοποιήσεις AS9100D, ISO 14001 και ISO 27001 και είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών επισκευής τροχών και φρένων στην Ελλάδα.

Τα οικονομικά μεγέθη της για το 2024 ήταν κύκλος εργασιών 15 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, με 151 εργαζομένους.

Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη εγκατάστασης βαριάς συντήρησης στον Αλμυρό Μαγνησίας, σε ιδιόκτητη έκταση 100.000 τ.μ. κοντά στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Ο σχεδιασμός προβλέπει αρχικά χώρους στάθμευσης και αποσυναρμολόγησης αεροσκαφών και, σε επόμενη φάση, εργασίες βαφής και βαριάς συντήρησης.

Η συμμετοχή της AEGEAN έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή συνδέει την εμπειρία του ομίλου στην πολιτική αεροπορία με μια εταιρεία που διαθέτει ήδη τεχνογνωσία και πρόσβαση σε στρατιωτικά προγράμματα. Δεν πρόκειται για εξαγορά του συνόλου της APELLA, αλλά για στρατηγική συμμετοχή που επιδιώκει να δημιουργήσει συνέργειες και να διευρύνει τις δυνατότητες του ομίλου στο MRO.

EFA GROUP: Εξαγορές για ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο

Η EFA GROUP ακολουθεί ίσως το πιο συστηματικό μοντέλο συγκέντρωσης εξειδικευμένων επιχειρήσεων. Τον Απρίλιο του 2026 απέκτησε το 90% της Superior Air, εισερχόμενη δυναμικά στη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή αεροσκαφών και ελικοπτέρων, στην εκπαίδευση πιλότων και στις εξειδικευμένες αεροπορικές υπηρεσίες.

Η Superior Air διαθέτει πέντε βάσεις: στα Μέγαρα, στο Κορωπί, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στη Σπάρτη. Η επένδυση ενισχύει τη δυνατότητα της EFA GROUP να αναλαμβάνει σύνθετα έργα τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης πτητικών μέσων.

Τον Ιούλιο του 2026 ακολούθησε η εξαγορά του 100% της SSMART. Η εταιρεία εξειδικεύεται σε συστήματα διοίκησης και ελέγχου (C2), Combat Management Systems, τεχνολογίες ραντάρ και ολοκλήρωση λογισμικού σε ναυτικές πλατφόρμες. Έχει υλοποιήσει έργα σε περισσότερες από 15 διεθνείς αγορές και από το 2016 παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε κύριες μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού.

Τον Αύγουστο του 2026 η EFA GROUP ανακοίνωσε στρατηγική επένδυση στην κυπριακή Fractal Networx, η οποία δραστηριοποιείται στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στα συστήματα C2. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται η πλατφόρμα λογισμικού ORION-CX και το σύστημα ALECTO EW, μια αρθρωτή λύση αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ηλεκτρονικού πολέμου. Το ποσοστό συμμετοχής και το τίμημα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η στρατηγική της EFA GROUP είναι να συνδέσει αεροπορική υποστήριξη, ναυτικά συστήματα, λογισμικό, αισθητήρες, ηλεκτρονικό πόλεμο και μη επανδρωμένες τεχνολογίες. Ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους, κυρίως μηχανικούς και επιστήμονες, διαθέτει έξι γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, ΗΠΑ, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξυπηρετεί πελάτες σε 40 χώρες.

Η συγκέντρωση αυτών των δυνατοτήτων επιδιώκει να δημιουργήσει ένα τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο που μπορεί να διεκδικεί ολοκληρωμένα έργα, όχι μόνο μεμονωμένες προμήθειες.

THEON: Η εξασφάλιση κρίσιμων κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στην ίδια ευρύτερη τάση εντάσσονται οι κινήσεις της THEON International, με ελληνική επιχειρηματική αφετηρία και διεθνή παρουσία. Το 2024 απέκτησε το 60% της γερμανικής Harder Digital, έναντι επένδυσης 34 εκατ. ευρώ. Η Harder Digital κατασκευάζει λυχνίες ενίσχυσης εικόνας, ένα κρίσιμο εξάρτημα για συστήματα νυχτερινής όρασης.

Τον Ιανουάριο του 2026 η THEON ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού περίπου 9,8% στη γαλλική Exosens, έναντι 268,7 εκατ. ευρώ, καθιστάμενη ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας. Η Exosens αποτελεί σημαντικό προμηθευτή τεχνολογιών οπτοηλεκτρονικής και ενίσχυσης εικόνας.

Εδώ η επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και η κάθετη ολοκλήρωση κρίσιμων τεχνολογικών σταδίων. Η THEON δεν αγοράζει απλώς συμμετοχές. Επιχειρεί να εξασφαλίσει καλύτερο έλεγχο σε εξαρτήματα και τεχνογνωσία που είναι καθοριστικά για τα προϊόντα της.

Η μάχη για την κρίσιμη μάζα

Τι συνδέει όλες αυτές τις κινήσεις; Πρώτα απ’ όλα, η ανάγκη να αποκτήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις το μέγεθος και την οργανωτική δομή που απαιτούν τα μεγάλα διεθνή αμυντικά προγράμματα.

Η πρόσβαση σε μια αλυσίδα παραγωγής δεν εξασφαλίζεται μόνο με μια καλή ιδέα ή με ένα σύγχρονο εργοστάσιο. Απαιτούνται πιστοποιήσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, δυνατότητα χρηματοδότησης, σταθερή παραγωγική δυναμικότητα, συστήματα ποιοτικού ελέγχου και, κυρίως, αποδεδειγμένη ικανότητα παράδοσης. Η εξαγορά μιας ήδη πιστοποιημένης επιχείρησης μπορεί να προσφέρει σε έναν μεγάλο όμιλο κάτι που θα χρειαζόταν χρόνια για να αναπτύξει από την αρχή.

Επιπλέον, οι διεθνείς κατασκευαστές αναζητούν συνεργάτες που μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο τμήμα ενός προγράμματος, να υποστηρίξουν το προϊόν σε όλο τον κύκλο ζωής του και να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες παραγωγής. Μια μικρή ελληνική εταιρεία μπορεί να διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία, αλλά να μην έχει μόνη της την οικονομική και παραγωγική δυνατότητα να αναλάβει μια μεγάλη σύμβαση. Ενταγμένη σε έναν ισχυρότερο όμιλο, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια, υποδομές, διεθνή δίκτυα και νέους πελάτες.

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη διάσταση: η προσπάθεια μετάβασης από την απλή συμμετοχή σε προγράμματα μέσω επιμέρους εξαρτημάτων προς την παραγωγή, την ολοκλήρωση και την υποστήριξη μεγαλύτερων συστημάτων. Η METLEN επενδύει στη βιομηχανική κλίμακα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις υποδομές και στις τεχνικές υπηρεσίες, η AEGEAN στην αεροπορική υποστήριξη, η EFA GROUP στην τεχνολογική ολοκλήρωση και η THEON στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες μετατρέπονται αυτομάτως σε κατασκευαστές ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων. Ούτε ότι οι συμφωνίες συνεργασίας ισοδυναμούν με εξασφαλισμένες παραγγελίες. Η πρόσβαση σε τεχνολογία, τα δικαιώματα παραγωγής και εξαγωγής, οι πιστοποιήσεις, η διατήρηση του εξειδικευμένου προσωπικού και η εξασφάλιση μακροχρόνιων συμβάσεων παραμένουν κρίσιμες προϋποθέσεις.

Η ελληνική αγορά από μόνη της δύσκολα μπορεί να συντηρήσει σε βάθος χρόνου όλες αυτές τις νέες παραγωγικές δυνατότητες. Γι’ αυτό η εξαγωγική διάσταση και η ένταξη σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αλυσίδες παραγωγής θα είναι καθοριστικές.

Από τις εξαγορές στη βιομηχανική ισχύ

Η εξαγορά της GA Aviation από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ λειτουργεί ως αφορμή για να φανεί μια ευρύτερη αλλαγή: η άμυνα δεν αποτελεί πλέον μόνο πεδίο προμηθειών και συμβάσεων, αλλά και χώρο στον οποίο οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι επιχειρούν να τοποθετηθούν με μακροχρόνιο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Η METLEN έχει ήδη επιλέξει τη βιομηχανική κλίμακα, με έξι μονάδες στον Βόλο. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδέει τις υποδομές με την αεροπορική υποστήριξη και τις διεθνείς αμυντικές συνεργασίες. Η AEGEAN αποκτά θέση στην τεχνική αλυσίδα των F-16. Η EFA GROUP συγκεντρώνει εξειδικευμένες εταιρείες και τεχνολογίες, ενώ η THEON επιχειρεί να εξασφαλίσει κρίσιμα εξαρτήματα και τεχνογνωσία.

Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι, τελικά, πόσες εξαγορές θα ανακοινωθούν ή πόσες εγκαταστάσεις θα συγκεντρωθούν κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα. Είναι εάν αυτές οι κινήσεις θα μετατραπούν σε παραγωγική ικανότητα, σε συμβάσεις με διεθνείς κατασκευαστές, σε εξαγωγές και σε διατηρήσιμη τεχνολογική υπεραξία.

Γιατί η «κρίσιμη μάζα» δεν μετριέται μόνο σε εργοστάσια, τετραγωνικά μέτρα και εταιρικά ποσοστά. Μετριέται στην ικανότητα μιας χώρας να παράγει, να ολοκληρώνει, να συντηρεί και να υποστηρίζει συστήματα που χρειάζονται οι δικές της Ένοπλες Δυνάμεις — και που μπορούν να αγοράσουν και άλλες χώρες.

Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα της νέας επιχειρηματικής κούρσας στην ελληνική άμυνα.

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