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Θέση για την αποχώρηση του Λάκη Λαζόπουλου από τις προγραμματισμένες Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή τις δηλώσεις του δημάρχου Χάρη Δούκα στην κάμερα της εκπομπής της, πήρε η Φαίη Σκορδά.

Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στον ρόλο της ΕΡΤ στην υπόθεση, ενώ προχώρησε και σε μια προσωπική αποκάλυψη για τη σχέση της με τη δημόσια τηλεόραση.

«Το κακό εδώ δεν είναι ότι είναι δημόσια τηλεόραση, αλλά ότι κάποιοι θεωρούν πως η δημόσια τηλεόραση είναι δική τους και δουλεύουν σε ιδιωτική τηλεόραση. Δουλεύουν σε έναν θεσμό. Σήμερα π.χ. είναι ο Δημήτρης και η Φαίη και αύριο είναι ο Άρης και η Δέσποινα. Πρέπει να δεχόμαστε και την κριτική. Τώρα κατανοώ τον Λάκη Λαζόπουλο. Προφανώς έγιναν κάποιες κουβέντες και δεν είχαν πάρει την άδεια και το ok με τη σφραγίδα από επάνω. Άρχισαν να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ο Λάκης είπε “εγώ αποχωρώ και κάντε αυτό που νομίζετε”», είπε.

«Πέρυσι είχα κάνει μία κουβέντα με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος ήταν ευγενέστατος, μία συζήτηση πολύ πρόχειρα, όχι τόσο επίσημα. Φαντάζομαι ότι έφαγα και εγώ μπλοκ από την ΕΡΤ, υποθέτω. Φαντάζομαι όμως ότι δεν συνεχίστηκε για φέτος λόγω…», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση της.

Όταν οι συνεργάτες της ζήτησαν να εξηγήσει περισσότερα, η Φαίη Σκορδά επισήμανε: «Έχω συνεργαστεί με όλα τα κανάλια και έχω άριστες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους, με όλα τα κανάλια. Δηλαδή να πεις στον ΣΚΑΪ, να πεις στο MEGA και όταν ήμουν στο MEGA με τον ΑΝΤ1, και είναι κάτι που με χαρακτηρίζει».

«Η ΕΡΤ δεν με πολυσυμπαθεί, γιατί μάλλον… Η τωρινή ΕΡΤ, και τα μαθαίνω, γιατί μάλλον δεν θέλουν την κριτική. Αλλά κριτική… Πόσες φορές έχουμε πει ότι η ΕΡΤ έχει κάνει φοβερά σίριαλ τα τελευταία χρόνια, το ERTFLIX; Έχουν κάνει εξαιρετικά πράγματα, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορείς να μην τα σχολιάσεις», κατέληξε.

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