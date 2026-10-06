«Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο» – Διαδηλώσεις στην Αθήνα κατά της επίσκεψης

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Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες στην Ελλάδα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που φτάνει στη χώρα μας το βράδυ της Τρίτης.

Στην Αθήνα, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια από φοιτητικούς συλλόγους σωματεία, συνδικάτα και κόμματα, εξελίχθηκε σε πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία. Στο ύψος της Βουλής κλούβες των ΜΑΤ έχουν αποκλείσει κάθετα τη Βασιλίσσης Σοφίας. Οι διαδηλωτές έριξαν μπογιές στο δρόμο συμβολικά για «το αίμα που χύνεται στην Παλαιστίνη», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη Ρούμπιο και την αστυνομική απαγόρευση διέλευσης.

Το παρών στην αντιπολεμική πορεία έδωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα από το ΠΑΜΕ

Την ίδια ώρα συλλαλητήριο πραγματοποίησαν στην πλατεία Συντάγματος μέλη του ΠΑΜΕ, στο οποίο δίνει το παρών και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογκη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας και βεβαίως με την πολεμική εμπλοκή και το ότι η χώρα μας έχει γεμίσει από αμερικανικές βάσεις θανάτου απ’ άκρη σ’ άκρη.

Ο Κάθετος Διάδρομος για την προώθηση πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα επιδεινώσει την κατάσταση, θα εκτινάξει την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια, θα μειώσει το λαϊκό εισόδημα, θα πλήξει λαϊκά δικαιώματα και βεβαίως θα εμπλέξει τη χώρα μας σε μεγαλύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή και στους πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΚΕ του ΚΚΕ.

Οι διοργανωτές θέτουν στο επίκεντρο αιτήματα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων και επιστροφή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων.

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη , αλλά και σε πόλεις ολόκληρης της χώρας με κεντρικό σύνθημα ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Η άφιξη Ρούμπιο συνοδεύεται από εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει την απαγόρευση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, σε περιοχή που περικλείεται από βασικές οδούς στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Στα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και drones για την εναέρια επιτήρηση. Παράλληλα, προβλέπονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί αναμένεται να επεκτείνονται ή να αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες. Σε ό,τι αφορά το Μετρό, σύμφωνα με ανώτατους αξιωματικούς, στόχος είναι οι σταθμοί να κλείνουν μόνο για όσο είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ ο σταθμός Ευαγγελισμός αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία λόγω της γειτνίασής του με το νοσοκομείο.

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