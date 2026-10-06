Στην Αθήνα ο Ρούμπιο: Γκιλφόιλ και Γεραπετρίτης στην υποδοχή στο αεροδρόμιο – Η ατζέντα της επίσκεψης και οι συμφωνίες

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Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Ελλάδα για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έφτασε περίπου στις 21.20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης με τον οποίο αντήλλαξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί.

Σε ερώτηση για τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του, σε Ελλάδα και Πορτογαλία, ο κ. Ρούμπιο εστίασε στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών

Όπως είπε, στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Η επίσκεψή του , πρόσθεσε, αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για επαφές, ενώ χαρακτήρισε και την Πορτογαλία «ισχυρό σύμμαχο».

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Αθήνα

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, θα συναντηθεί στις 19.00 το απόγευμα της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά, στις 20.00 θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Νωρίς το πρωί, στις 9.00 θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου θα τον υποδεχθεί ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Αμέσως μετά, στις 11.00 ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Θα ακολουθήσει στις 12.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ – Ελλάδας

«Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια,» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Ελλάδα – ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17.00

Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη και ο Διάλογος αποτυπώνουν το πολύ υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρονική συγκυρία, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Στρατηγικός Διάλογος εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, έγινε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024. Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία έχει διευρυνθεί σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι υποδομές και η ψηφιακή τεχνολογία, με ορόσημα τη συμμετοχή της Ελλάδας στις «Artemis Accords» για τη διαστημική συνεργασία το 2024 και στην πρωτοβουλία «Pax Silica» το 2026, για τον συντονισμό επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

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