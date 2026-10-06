Επιστολή Δούκα σε υπουργείο Παιδείας για Γκράβα: «Να γίνει έλεγχος και από την ΚΤΥΠ, αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί»

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Επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, έστειλε σήμερα ο Χάρης Δούκας, την οποία και δημοσιοποίησε, με θέμα τις αναφορές που έχουν γίνει για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά να γίνει έλεγχος και από τους μηχανισμούς του υπουργείου και της ΚΤΥΠ ΑΕ, λέγοντας στο τέλος πως θα πρέπει «να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί».

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας αναφέρει στην επιστολή του:

«Κυρία Υπουργέ, Σας είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις αρμόδιες εταιρίες (Enaon eda και ICON GROUP ) τη διενέργεια για δεύτερη φορά εξαντλητικών ελέγχων για την πλήρη διασφάλιση εκπαιδευτικών και μαθητών. Ενώ, και όσο αυτός διενεργείται, η παροχή αερίου έχει κλείσει. Και αυτό παρ΄ότι ένας πρώτος έλεγχος που διεξήχθη δεν έδειξε την ύπαρξη προβλήματος.

Πιστεύω όμως ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Για τον Δήμο Αθηναίων η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη. Πρέπει και εσείς να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί».

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