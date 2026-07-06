Νέα πρόκληση Τραμπ κατά Μελόνι με φωτό και τρεις λέξεις – Σοκ στην Ιταλία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social με «αποδέκτη» την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή τους.

Η εικόνα που δημοσίευσε αποτελεί φωτομοντάζ, στο οποίο η Μελόνι εμφανίζεται να κοιτάζει με… θαυμασμό προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ συνοδεύεται από τη φράση «απαιτούνται περιοριστικά μέτρα» («restraining order needed»).

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και κυριαρχεί ήδη στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τη μεταδίδουν και τη σχολιάζουν εκτενώς ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ιταλική κυβέρνηση.

Η Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει τις προηγούμενες εβδομάδες ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν και με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, αλλά και στο κατά πόσο η νέα αυτή παρέμβαση θα επηρεάσει τη στάση της Ιταλίας στη Σύνοδο.

«Η ατζέντα δεν αλλάζει» ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Παρά τη νέα ένταση στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, η Ρώμη ξεκαθαρίζει ότι ο σχεδιασμός της δεν μεταβάλλεται.

Η Μελόνι θα συμμετάσχει κανονικά στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου η βασική συζήτηση θα αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τη «La Repubblica», η Ιταλία σκοπεύει να παρουσιάσει ένα σχέδιο σταδιακής αύξησης των αμυντικών δαπανών, με στόχο να φτάσουν στο 3,4% του ΑΕΠ έως το 2028, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αμερικανικές πιέσεις για μεγαλύτερη συμβολή των Ευρωπαίων συμμάχων.

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει για τη στήριξη της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις ως προς το ύψος της οικονομικής συμμετοχής της.

Φόβοι για νέα επεισόδια με τον Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Στη Ρώμη εκφράζονται ανησυχίες ότι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ ενδέχεται να αποτελέσει αφορμή για νέα δημόσια επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η Corriere della Sera, αναφέρουν ότι στο Μέγαρο Κίτζι εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, με στόχο να περιοριστεί η δημοσιότητα γύρω από μια πιθανή νέα αντιπαράθεση.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη φέρονται να εκφράζουν, σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες, έντονο προβληματισμό για τη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου, κάνοντας λόγο για ακόμη μία απρόβλεπτη προσωπική επίθεση που δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία.

Σύμφωνα με την «Corriere della Sera», στη Ρώμη επικρατεί επίσης απογοήτευση, καθώς εκτιμάται ότι οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων για την αποκατάσταση των σχέσεων με την αμερικανική πλευρά κινδυνεύουν να ακυρωθούν.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι οι διμερείς σχέσεις παραμένουν ισχυρές, αρκετοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η Μελόνι έχει πλέον προστεθεί στη λίστα των Ευρωπαίων ηγετών – όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο προσωπικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Ο Ρετζέπ, ο Ντόναλντ, το νέο αμερικανοτουρκικό «μέλι» και το ελληνικό δίλημμα

Σε βαθιά κρίση η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Και η Porsche σχεδιάζει χιλιάδες απολύσεις

Ιράν: Σήμερα η κηδεία του Χαμενεΐ – Η τελετή θα διαρκέσει περίπου 12 ώρες (Live)