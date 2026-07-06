Κεφαλονιά: Πώς μια ανώνυμη καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη προπονητή στίβου για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αθλητριών

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μια ανώνυμη καταγγελία μητέρας προς την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, φαίνεται πως αποτέλεσε το πρώτο καθοριστικό βήμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος σήμερα βρίσκεται προφυλακισμένος κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αθλητριών. Με ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτει το χρονικό της δικής του εμπλοκής στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και του ρόλου που διαδραμάτισε η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 στην ενεργοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο οργανισμός, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 δέχθηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από μητέρα, η οποία κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά. Όπως επισημαίνεται, αμέσως μετά την επικοινωνία της ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και, μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία, μεταφέροντας όσα γνώριζε τόσο για το παιδί της όσο και για τις συναθλήτριές του.

Η μητέρα, σύμφωνα πάντα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», κατήγγειλε ακόμη ότι ο προπονητής φέρεται να ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, χτυπώντας τα με σφαλιάρες όταν δεν εκτελούσαν σωστά κάποια άσκηση, ενώ συχνά προχωρούσε και σε υποτιμητικά σχόλια εις βάρος τους. Στην ίδια ενημέρωση επισημαίνεται επίσης ότι, πριν απευθυνθεί στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η μητέρα είχε ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ωστόσο δεν είχε προχωρήσει στην υποβολή καταγγελίας, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμα, κάτι που δεν επιθυμούσε προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα τόσο του δικού της παιδιού όσο και των υπόλοιπων ανήλικων κοριτσιών.

Μήνες αργότερα, σύμφωνα με τον οργανισμό, στα γραφεία του «Χαμόγελου του Παιδιού» και της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 προσήλθαν και οι γονείς άλλου παιδιού που εμπλέκεται στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Με αφορμή τις εξελίξεις, το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς καταγράφεται αύξηση στις κλήσεις και τις αναφορές που δέχεται η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 σχετικά με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Για τον λόγο αυτό απευθύνει νέα έκκληση προς κάθε παιδί ή ενήλικα να μη διστάζει να ζητά βοήθεια ή να αναφέρει οποιοδήποτε περιστατικό αφορά παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 είτε μέσω του CyberTipline Hellas, δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο και τις 365 ημέρες του χρόνου.

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