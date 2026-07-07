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07.07.2026 13:41

Το μουσικό challenge της Allwyn με στίχους από τα Ημισκούμπρια (vid.) – Μια δοκιμασία που ξεχώρισε τους πιο φανατικούς από τους…απλούς περαστικούς

07.07.2026 13:41
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Release Athens Festival

Τα Ημισκούμπρια χάρισαν στο κοινό του Release Athens Festival 2026 μία ακόμη αξέχαστη μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Το  VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού

Η Πλατεία Νερού γέμισε με χιλιάδες fans κάθε ηλικίας, οι οποίοι τραγούδησαν μαζί με το θρυλικό συγκρότημα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που επιβεβαίωσε τη διαχρονική απήχησή τους.

Η Allwyn, χορηγός του Release Athens Festival για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, έδωσε την ευκαιρία στους fans του συγκροτήματος να αποδείξουν πόσο πιστοί ακόλουθοι είναι, τεστάροντας τις γνώσεις τους σε στίχους που έχουν γίνει πια κλασσικοί.

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά
Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Δείτε το βίντεο:

Η εμπειρία ξεκίνησε πριν ανέβουν τα Ημισκούμπρια στη σκηνή

Πριν από την έναρξη του live, το κοινό είχε την ευκαιρία να διασκεδάσει στο ειδικά διαμορφωμένο karaoke booth της Allwyn, τραγουδώντας αγαπημένες επιτυχίες, ενώ παράλληλα απαθανάτισε τις στιγμές του στο ιδιαίτερο photobooth που βρισκόταν ακριβώς δίπλα για να κρατήσει τις αναμνήσεις ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου.

Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn
Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn

Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και να συμμετάσχουν σε ένα quiz κερδίζοντας αναμνηστικά δώρα.

 Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

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