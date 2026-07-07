Το μουσικό challenge της Allwyn με στίχους από τα Ημισκούμπρια (vid.) – Μια δοκιμασία που ξεχώρισε τους πιο φανατικούς από τους…απλούς περαστικούς

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τα Ημισκούμπρια χάρισαν στο κοινό του Release Athens Festival 2026 μία ακόμη αξέχαστη μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και αγαπημένα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού

Η Πλατεία Νερού γέμισε με χιλιάδες fans κάθε ηλικίας, οι οποίοι τραγούδησαν μαζί με το θρυλικό συγκρότημα, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που επιβεβαίωσε τη διαχρονική απήχησή τους.

Η Allwyn, χορηγός του Release Athens Festival για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, έδωσε την ευκαιρία στους fans του συγκροτήματος να αποδείξουν πόσο πιστοί ακόλουθοι είναι, τεστάροντας τις γνώσεις τους σε στίχους που έχουν γίνει πια κλασσικοί.

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

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Η εμπειρία ξεκίνησε πριν ανέβουν τα Ημισκούμπρια στη σκηνή

Πριν από την έναρξη του live, το κοινό είχε την ευκαιρία να διασκεδάσει στο ειδικά διαμορφωμένο karaoke booth της Allwyn, τραγουδώντας αγαπημένες επιτυχίες, ενώ παράλληλα απαθανάτισε τις στιγμές του στο ιδιαίτερο photobooth που βρισκόταν ακριβώς δίπλα για να κρατήσει τις αναμνήσεις ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου.

Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn

Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn

Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και να συμμετάσχουν σε ένα quiz κερδίζοντας αναμνηστικά δώρα.

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

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