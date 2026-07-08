Ερντογάν για δηλώσεις Μητσοτάκη και F-35: «Δεν έπρεπε να υποπέσει σε ένα τέτοιο λάθος – Θέμα των ηγετών η επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου» – Τι είπε για το casus belli

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Στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35 απάντησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως είπε, «Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να είχε υποπέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Επεμβαίνουμε εμείς στα αμυντικά προϊόντα που έχει αποκτήσει η Ελλάδα», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Ρωτήσαμε ποτέ τον κ. Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα “Γιατί τα αγοράσατε αυτά;”».

«Θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως θέλουν. Όσο για την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα οι ίδιοι».

Turkish President Erdogan on Greece:



I also share the same view as Mitsotakis on resolving Aegean Sea issues in particular.



Hopefully, first our foreign ministers, and then if needed we will also sit at the table and discuss this matter.



But let me say this clearly and openly… pic.twitter.com/t3py9nRVAu — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Παράλληλα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επίσης έκανε δηλώσεις για τα F-35 προτρέποντας τον Τραμπ να μην πουλήσει στην Τουρκία, λέγοντας πως και οι δύο δηλώσεις «δεν ανήκουν στον κόσμο μου».

«Είναι σαφές σε ποια νερά κολυμπά ο Νετανιάχου».

«Συμμερίζομαι επίσης την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη για την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου Πελάγους ειδικότερα.

Ελπίζω, πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και να συζητήσουμε αυτό το θέμα.

Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά – η επίλυση αυτών των ζητημάτων των υδάτων είναι πρωτίστως καθήκον των ηγετών», είπε ο Ερντογάν.

«Η συντριπτική πλειοψηφία του έθνους μου δεν γνωρίζει καν περί τίνος πρόκειται το ζήτημα casus belli. Αν τους ρωτήσετε τι είναι, δεν θα ξέρουν.

Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχούμε το έθνος μας με αυτά τα πράγματα.

Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό.

Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας τελειώσουμε τη δουλειά», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το casus belli.

Turkish President Erdogan on Greece & casus belli:



The vast majority of my nation doesn't even know what casus belli issue is about. If you ask them what it is, they wouldn't know.



So I don't think we need to preoccupy our nation with these things.



And we are already telling… pic.twitter.com/6x8owkmkaf — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Τι είχε πει ο Μητσοτάκης

Νωρίτερα, μήνυμα προς την Τουρκία, περιείχαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών του βρέθηκαν το casus belli της Τουρκίας και η προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 από την Άγκυρα.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 o πρωθυπουργός είπε: «Μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 τα οποία ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών – ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.

Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.

Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019 έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της».

Σε ερώτηση για το casus belli ο πρωθυπουργός αφού σημείωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει αναφερθεί στο casus belli υπογράμμισε: «Νομίζω ότι είναι μία ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που, παρά τις διαφορές μας, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν -θα έλεγα- ταιριάζει και με το κλίμα της Συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας».

Σε ερώτηση για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ο κ.Μητσοτάκης ανέφερε: «Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, πάντα ήμουν υπέρ μιας εποικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας, αυτό ήταν και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών. Πιστεύω ότι σε πολλούς τομείς η σχέση μας έχει προοδεύσει».

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