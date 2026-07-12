Ουκρανία: Την αντικατάσταση της πρωθυπουργού εισηγήθηκε ο Ζελένσκι

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι εισηγήθηκε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.

«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλα για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X.

«Αναμένω ότι, μαζί με τους βουλευτές, θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ July 12, 2026

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