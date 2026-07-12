«Vamos Argentina»: Το ταξίδι του Γιώργου Μαυρίδη στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ και τα απρόοπτα

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Στις ΗΠΑ, για τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ελβετία, βρέθηκε ο Γιώργος Μαυρίδης.

Ο γνωστός παρουσιαστής, ο οποίος δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την εθνική Αργεντινής, κατάφερε -μετά από πολλές περιπέτειες- να φτάσει στον προορισμό του και να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση και να ζήσει μία εμπειρία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του.

«Και να σκεφτείς ότι την Παρασκευή το πρωί πέταξα από Θεσσαλονίκη… Αυτά που έζησα τις τελευταίες 2 μέρες μπορούν να γίνουν ταινία, δεν θυμάμαι πότε ζορίστηκα τόσο πολύ τελευταία φορά, πόσο άγχος, όλα πήγαιναν στραβά και ανάποδα λες και δεν ήταν γραφτό να βρεθώ στο γήπεδο…

Κατάφερα να το ζήσω και να το γράψω στο βιβλίο της ζωής μου… Σύντομα θα μονταρω ένα από τα καλύτερα βίντεο που έχω τραβήξει…Vamos Argentina… ΥΓ: Κοντέ θα είμαι εκεί στο τελευταίο χορό. ΥΓ2: Κατερίνα σε ευχαριστώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ…!», έγραψε ο Γιώργος Μαυρίδης στην ανάρτησή του.

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