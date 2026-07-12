«Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα είχε νόημα»: Το μήνυμα της Γιάμαλη στους τηλεθεατές στην τελευταία εκπομπή της σεζόν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μια ιδιαίτερη αναφορά προς τους τηλεθεατές έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η Αναστασία Γιάμαλη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega αποχαιρέτησε το κοινό κάνοντας έναν μίνι απολογισμό.

«Ήρθε αυτή η ώρα που θα σας χαιρετίσουμε για να γεμίσουμε μπαταρίες και να επιστρέψουμε με περισσότερες “Εξελίξεις Τώρα”. Με περισσότερη ουσιαστική δημοσιογραφία, που θέλει να λέει τα πράγματα όπως είναι, με περισσότερα αποκλειστικά, με περισσότερη ενημέρωση. Η αλήθεια είναι πως χωρίς εσάς, που μας παρακολουθείτε, τίποτα δεν θα είχε νόημα».

»Προσωπικά, δεν θεώρησα ποτέ και δεν θεωρώ καθόλου δεδομένη τη θέση μου στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Δεν ενηλικιώθηκα δημοσιογραφικά στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και δεν νιώθω παρουσιάστρια. Είμαι δημοσιογράφος. Οπότε το ότι μας τιμήσατε, ιδίως στα μεγάλα γεγονότα, είναι τιμή μου και σας ευχαριστώ τον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά», πρόσθεσε.

«Σας ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Από εμάς “καλό καλοκαίρι” και ραντεβού τον Σεπτέμβρη. Να σας προσέχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές ήταν οι “Εξελίξεις τώρα” για αυτή τη σεζόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν. 5 Σεπτέμβρη τα λέμε εδώ», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Σαββάτου: Εκτοξεύτηκε στο 48,9% η ΕΡΤ1 με τον αγώνα Αγγλία – Νορβηγία

Παρά τις διαμαρτυρίες του… Αλέξη Σπυρόπουλου ο διαιτητής… επέμεινε και ακύρωσε γκολ της Νορβηγίας

Ντίνος Σιωμόπουλος – Στέλλα Γκαντώνα: Το φινάλε και η δέσμευση για την 7η σεζόν (Video)



