Νεϊμάρ: Αποκλεισμός και στο Μουντιάλ του… πόκερ για τον αστέρα της Βραζιλίας

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Δεν έχουν περάσει παρά μόνο έξι ημέρες από τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στους «16» του Μουντιάλ από τη Νορβηγία (5/7 με 2-1) και σα να μην έφτανε αυτό ο Νεϊμάρ πικράθηκε γι’ ακόμη μία φορά στις ΗΠΑ. Μόνο που η τελευταία δεν αφορά κάποιο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά το τραπέζι του πόκερ!

Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Σάντος απέτυχε να προκριθεί στη δεύτερη ημέρα του Event 94 του World Series of Poker (WSOP), που διεξάγεται στο Λας Βέγκας, αποχωρώντας από τη διοργάνωση πριν καν φτάσει στις θέσεις που οδηγούσαν στα χρηματικά έπαθλα.

Ο κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά της «Σελεσάο» χρειάστηκε να καταβάλει περίπου 10.000 δολάρια για να πάρει μέρος στο τουρνουά “No-Limit Hold’em Six-Handed”, το οποίο διεξάγεται σε τραπέζια έως έξι παικτών. Στην παρτίδα που έκρινε… πρόκριση, έβαλε όλες τις μάρκες του στο κέντρο έχοντας σχηματίσει δύο ζεύγη, όμως ο αντίπαλός του, Βιτάλις Κορς, κρατούσε ήδη τριάδα από επτάρια.

Κι από τη στιγμή που δεν… εμφανίστηκε κάποιο φύλλο που θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση, ο Νεϊμάρ αποκλείστηκε πριν ακόμη ανοίξει το τελευταίο κοινό φύλλο (river).

Η μορφή του τουρνουά δεν του επέτρεψε δεύτερη ευκαιρία. Επρόκειτο για διοργάνωση τύπου freezeout, όπου οι παίκτες δεν μπορούν να αγοράσουν επιπλέον μάρκες ούτε να επανεγγραφούν, αφού χάσουν όλο το αρχικό τους στοίχημα.

Έτσι, ο Νεϊμάρ μπήκε στη λίστα με τα γνωστά ονόματα που έμειναν εκτός της δεύτερης ημέρας, μαζί με επαγγελματίες όπως οι Ντάνιελ Νεγκρεάνου, Νταν Σμιθ και Τζος Άριε.

Το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της άδειας που έλαβε ο ποδοσφαιριστής μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ παρέμεινε στην χώρα μαζί με συγγενείς και φίλους, έπαιξε γκολφ στην περιοχή του Ορλάντο και επισκέφθηκε θεματικά πάρκα, μεταξύ των οποίων τα συγκροτήματα της Disney και το Epic Universe.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στο Λας Βέγκας για να συμμετάσχει στο WSOP, πριν επιστρέψει για να ενταχθεί στο πρόγραμμα των προπονήσεων της Σάντος.

Όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο πόκερ, ο Νεϊμάρ έχει γνωρίσει καλύτερες στιγμές. Τον περασμένο Μάρτιο κατέλαβε την τρίτη θέση σε διαδικτυακό τουρνουά με κόστος συμμετοχής περίπου 5.200 δολάρια, κερδίζοντας περίπου 41.198 δολάρια.

Λίγους μήνες νωρίτερα είχε τερματίσει 14ος στο Main Event μιας διοργάνωσης του Brazilian Series of Poker (BSOP) που διοργανώθηκε προς τιμήν του, αποτέλεσμα που του απέφερε κέρδη περίπου 10.500 δολάρια.

Στο Λας Βέγκας, όμως, αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος σταρ αποχώρησε από το τραπέζι χωρίς έπαθλο, καταγράφοντας τον δεύτερο αποκλεισμό του μέσα σε διάστημα μόλις επτά ημερών!

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