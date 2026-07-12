«Μάθε πρώτα ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε», απαντά ο Γιαννακόπουλος στον Φουρνιέ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με stories στο Instagram απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού για τη συνέντευξή του στο κανάλι «First Team» στο YouTube «Upset».

Σχολιάζοντας στα περί αντιπαλότητας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και την αναφορά στο πρόσωπό του, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε: «Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την αντιπαλότητα και για τον Δημήτρη Γιαννάκοπουλο: “Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ, υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί ήταν απίστευτοι και αποδείχθηκαν μία νομική μάχη”».

»Δεν σου έχουν πει ρε συ ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα; Μάθε πρώτα. “Πίεση στους διαιτητές και τα σπίτια βανδαλίζονται”. Καλά, ψάξε λίγο να βρεις. Διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. “Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος”. Πώς να μην έχει μετατραπεί, όταν υπάρχουν παίκτες και παίζουν την π….α και χ…..ν τους φιλάθλους, πώς να μην υπάρχει χάος; “Δεν ξέρω πώς άρχισε”. Πώς άρχισε; Πήγαινε πίσω να μάθεις πως άρχισε, “Μισούν ο ένας τον άλλον” Εγώ τους μισώ ρε; Εγώ γελάω, δεν μισώ κανέναν. “Υπάρχει μία ιστορία που δεν γνωρίζω”. Ε, μάθε την πρώτα την ιστορία και μετά έλα να μιλήσεις ρε φίλε. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προκλήσεις, προσβολές και αυτό είναι η ουσία. Προσκλήσεις, προσβολές και αυτή είναι η ουσία».

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ αποκάλυψε την ομάδα που θα υποστηρίζει στο τουρνουά (Video)

Μουντιάλ 2026: Κορυφαίος assister στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Μέσι

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη



