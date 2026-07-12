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12.07.2026 18:44

Η ΑΑΔΕ μπλόκαρε την εισαγωγή παράνομης διακίνησης γαλακτοκομικών – Τα είχαν σε βαν, εκτός ψυγείου

12.07.2026 18:44
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Περισσότερους από δύο τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων, προέλευσης Βουλγαρίας μετέφερε παράνομα στη χώρα μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες το οποίο εντοπίστηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, οι ελεγκτές ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, μετά από έλεγχο στο προαναφερθέν όχημα, το οποίο κινούνταν στον οδικό άξονα Μακάζας- Κομοτηνής, διαπίστωσαν ότι μετέφερε παράνομα και χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, άνω των δύο τόνων γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ το όχημα κινούνταν και με υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, του εντοπισμού των προϊόντων ακολούθησε η διαπίστωση -σε συνεργασία με τους ελεγκτές της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ- ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης και στη συνέχεια η κατάσχεση και η ολοσχερής καταστροφή τους. Επίσης επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον ΕΦΕΤ αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων.

Σημειώνεται πως ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των ειδικών αναλυτών ΔΕΟΣ αποσκοπεί στην καταστολή της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δημοσίων εσόδων.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 20:19
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