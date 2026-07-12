Eπίθεση στο σπίτι της Νέστορα: Στο μικροσκόπιο δύο κινητά τηλέφωνα – Η ομπρέλα που πρόδωσε τους δράστες

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Μία ομπρέλα βροχής χρησιμοποίησαν οι δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της κατόπτευσης, προκειμένου να αποφύγουν την καταγραφή των χαρακτηριστικών τους από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην περιοχή, ωστόσο, δεν υπολόγισαν την ύπαρξη μία εξ αυτών, με αποτέλεσμα να καταγράψει τα πρόσωπά τους και να οδηγηθούν οι αρχές στην ταυτοποίησή τους. Η ομπρέλα βρέθηκε κοντά στο σημείο του σπιτιού και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Κατά τις αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Την ίδια ώρα, οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τα κινητά τηλέφωνα του 29χρονου και της 26χρονης, που συνελήφθησαν. Μάλιστα, ο νεαρός φρόντισε να το πετάξει την ώρα της σύλληψής του από ύψος, ωστόσο η συσκευή δεν καταστράφηκε και είναι σε θέση να «δώσει απαντήσεις» στους αστυνομικούς, μεταξύ άλλων για τις τηλεφωνικές του επαφές. Ανάλογη εξέταση γίνεται και στο κινητό τηλέφωνο της 26χρονης, που συνελήφθη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής ο 29χρονος αρνείται τις κατηγορίες και το ότι ήταν αυτός που τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Στο μεταξύ βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν και οι τρεις, για σειρά κακουργηματικών πράξεων, με βασικό αδίκημα την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Συγκεκριμένα, σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών).Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Για τη φονική επίθεση συνελήφθησαν ως φυσικοί αυτουργοί από την Αντιτρομοκρατική ο 29χρονος, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τον εμπρηστική μηχανισμό στην πυλωτή της πολυκατοικίας και μια 26χρονη που συνελήφθη στην Κρήτη, όπου κατέφυγε μετά τη φονική επίθεση. Και οι δυο ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές. Ο τρίτος συλληφθείς, ηλικίας 24 ετών, φέρεται ως διαχειριστής του διαμερίσματος στο οποίο πήγε το ζευγάρι πριν και μετά την επίθεση.

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