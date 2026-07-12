Δεν είναι φάρσα: Διαφωνούν, λέει, οι Σαπουνά και Συμεωνίδου με την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζει (σε) μία φάρσα. Αυτό είναι ένα γεγονός που ενδεχομένως δεν συμβαίνει τους τελευταίους 2-3 μήνες (πιθανόν φτάνει στα τρία χρόνια η περίοδος), αλλά ειδικά τούτο το διάστημα το τραγελαφικό στοιχείο χτυπάει κόκκινο.

Παραιτήθηκε λοιπόν ο πρόεδρος Φάμελλος επειδή έχανε προφανώς τους συσχετισμούς στην κεντρική επιτροπή του κόμματος. Και συνεδρίασε η κεντρική επιτροπή με απαρτία, κανονικά και με το νόμο (καταστατικό) δηλαδή και έλαβε αποφάσεις.

Τα κόμματα δεν σταματούν να αναπνέουν όταν παραιτούνται οι πρόεδροι έτσι; Ειδικά πρόεδροι σαν τον Φάμελλο.

Επειδή όμως ο Φάμελλος άφησε πίσω δύο πολιτικά «ορφανά», την αναπληρώτρια γραμματέα ονόματι Σαπουνά και την υπεύθυνη οργανωτικού, Συμεωνίδου, το θέατρο του παραλόγου έχει κι άλλες σκηνές.

Η Σαπουνά εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση που λέει ότι… δεν αναγνωρίζει την απόφαση της ΚΕ, στην οποία πήγαν πάνω από 130 μέλη του οργάνου – ακόμα και ο Φώτης Κουβέλης έτρεξε.

Στο μεταξύ αν μετρήσει κανείς πόσους έχει η Σαπουνά, μπορεί να του αρκούν τα δάχτυλα των δύο χεριών. Αντί να παραιτηθεί κι αυτό, καθότι έχει δηλώσει τη στήριξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διασύρει ένα κόμμα και διασύρεται και η ίδια.

Ο πολιτικός ευτελισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Διαβάστε επίσης:

Η Βούλτεψη το έριξε στις τρέλες: Ο Τσίπρας θα μοιράσει υπουργεία σε Βελόπουλο και Καρυστιανού



Τσίπρας: Στα επίσημα της Λεωφόρου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

Η παρουσία Ξανθόπουλου στην Κ.Ε. των μελών και η συμβολή του στην επαναφορά Πολάκη στην Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ