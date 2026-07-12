search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 15:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.07.2026 14:47

Δεν είναι φάρσα: Διαφωνούν, λέει, οι Σαπουνά και Συμεωνίδου με την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

12.07.2026 14:47
syriza

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζει (σε) μία φάρσα. Αυτό είναι ένα γεγονός που ενδεχομένως δεν συμβαίνει τους τελευταίους 2-3 μήνες (πιθανόν φτάνει στα τρία χρόνια η περίοδος), αλλά ειδικά τούτο το διάστημα το τραγελαφικό στοιχείο χτυπάει κόκκινο.

Παραιτήθηκε λοιπόν ο πρόεδρος Φάμελλος επειδή έχανε προφανώς τους συσχετισμούς στην κεντρική επιτροπή του κόμματος. Και συνεδρίασε η κεντρική επιτροπή με απαρτία, κανονικά και με το νόμο (καταστατικό) δηλαδή και έλαβε αποφάσεις.

Τα κόμματα δεν σταματούν να αναπνέουν όταν παραιτούνται οι πρόεδροι έτσι; Ειδικά πρόεδροι σαν τον Φάμελλο.

Επειδή όμως ο Φάμελλος άφησε πίσω δύο πολιτικά «ορφανά», την αναπληρώτρια γραμματέα ονόματι Σαπουνά και την υπεύθυνη οργανωτικού, Συμεωνίδου, το θέατρο του παραλόγου έχει κι άλλες σκηνές.

Η Σαπουνά εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση που λέει ότι… δεν αναγνωρίζει την απόφαση της ΚΕ, στην οποία πήγαν πάνω από 130 μέλη του οργάνου – ακόμα και ο Φώτης Κουβέλης έτρεξε.

Στο μεταξύ αν μετρήσει κανείς πόσους έχει η Σαπουνά, μπορεί να του αρκούν τα δάχτυλα των δύο χεριών. Αντί να παραιτηθεί κι αυτό, καθότι έχει δηλώσει τη στήριξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διασύρει ένα κόμμα και διασύρεται και η ίδια.  

Ο πολιτικός ευτελισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Διαβάστε επίσης:

Η Βούλτεψη το έριξε στις τρέλες: Ο Τσίπρας θα μοιράσει υπουργεία σε Βελόπουλο και Καρυστιανού

Τσίπρας: Στα επίσημα της Λεωφόρου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ

Η παρουσία Ξανθόπουλου στην Κ.Ε. των μελών και η συμβολή του στην επαναφορά Πολάκη στην Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
neaKriti11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κρήτη: Αυτοκίνητο «απογειώνεται» και πέφτει πάνω σε δέντρο και παρκαρισμένα αμάξια (Video)

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η αιχμηρή ανάρτηση Κολυδά για το τέλος των εβδομαδιαίων προγνώσεων της ΕΜΥ

syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν είναι φάρσα: Διαφωνούν, λέει, οι Σαπουνά και Συμεωνίδου με την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

theodyssey_0107_1920-1080_new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Είναι ανούσια όσα λένε» απαντά ο Κρίστοφερ Νόλαν σε όσους σχολιάζουν την «Οδύσσεια» πριν την δουν

syllipsi_kontra
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βάρκιζα: Χειροπέδες σε 24χρονο για κόντρα με μηχανές – Κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

norwayEngland (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Στους «4» με ολική ανατροπή η Αγγλία, νίκησε την Νορβηγία 2-1 στην παράταση - Ήρωας ο Μπέλιγχαμ με δύο γκολ

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 15:22
neaKriti11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κρήτη: Αυτοκίνητο «απογειώνεται» και πέφτει πάνω σε δέντρο και παρκαρισμένα αμάξια (Video)

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η αιχμηρή ανάρτηση Κολυδά για το τέλος των εβδομαδιαίων προγνώσεων της ΕΜΥ

syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν είναι φάρσα: Διαφωνούν, λέει, οι Σαπουνά και Συμεωνίδου με την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

1 / 3