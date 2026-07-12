Η Βούλτεψη το έριξε στις τρέλες: Ο Τσίπρας θα μοιράσει υπουργεία σε Βελόπουλο και Καρυστιανού

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Η Σοφία Βούλτεψη έχει μία μοναδική ικανότητα, να εκπλήσσει διαρκώς με ακραίες, προκλητικές και συχνά ακατανόητες τοποθετήσεις.
Το να υιοθετεί βέβαια τη ρητορική περί πολιτικής στήριξης της τρομοκρατίας από την αριστερά δεν είναι κάτι νέο ή περίεργο – το έκαναν άλλοι συνάδελφοί της από τη ΝΔ νωρίτερα.
Αλλά αυτό που είπε σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στη Γλυφάδα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να κάνει κυβέρνηση, όχι απλά «μειοψηφίας», αλλά με… Καρυστιανού και Βελόπουλο είναι κάτι που παραπέμπει σε… πολιτική παράκρουση.
Απολαύστε υπεύθυνα:
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