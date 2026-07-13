Βουλή: Ήγγικεν η ώρα του… Αβραμόπουλου

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Θυμάστε ένα διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, για το σκάνδαλο Qatargate; Υπόθεση για την οποία ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος είχε πει ότι «όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά»;

Ε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στις 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση στην Επιτροπή ∆εοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας του βουλευτή Ηλείας της Ν∆, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η υπόθεση θα πάει στην Ολοµέλεια, µε τον πρώην Επίτροπο να έχει ζητήσει ο ίδιος την άρση ασυλίας του.

Για να δούμε…

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