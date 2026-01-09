Κόντρα Αρβανίτη – Πλακιά για Καρυστιανού: Στηρίξαμε τον Σύλλογο των συγγενών – Η ζημιά που έκανες ήταν ανυπολόγιστη (Video)

Τη σφοδρή αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, σχετικά με το ρόλο του στην ανάδειξη της Μαρίας Καρυστιανού ως «πρόσωπο-κλειδί» των συγγενών των θυμάτων της αδιανόητης τραγωδίας των Τεμπών.

Αφορμή για το ξέσπασμα Πλακιά στάθηκε η απάντηση που έδωσε ο Κ. Αρβανίτης (Action24) σχετικά με τη στήριξη που είχε δώσει στη Μ. Καρυστιανού και την πρόσκληση που της είχε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ευρωβουλευτής είπε, λοιπόν, ότι «δεν στήριξα την κυρία Καρυστιανού, στήριξα τον σύλλογο των Τεμπών και την ιστορία της αλήθειας για τους 57 που χάθηκαν από έγκλημα. Εγώ την πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής. Τον σύλλογο στηρίξαμε. Η Καρυστιανού είναι η πρόεδρος».

Σχολιάζοντας με ανάρτησή του στο Χ, ο Ν. Πλακιάς ήταν εξαιρετικά αιχμηρός, λέγοντας ότι «παρακολούθησα την συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στο action24tv στους δημοσιογράφους Γ. Γρηγοριάδη και Δώρα Κουτροκόη και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά: Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού, αλλά για τον σύλλογο και για τα ΤΕΜΠΗ και θα συνεχίσει να το κάνει.

Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για κανένα ΤΕΜΠΗ. Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου. Η ζημιά που κάνατε με αυτές τις κινήσεις σας κύριε Αρβανίτη όλο αυτό το διάστημα είναι ανυπολόγιστη.

Να γνωρίζετε ότι στην πιθανή αθώωση του Καραμανλή έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που συνέβαλαν για αυτές τις κινήσεις. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν αναφέρατε και την επικοινωνία που είχατε με άλλους συγγενείς και τους ενημερώνατε ότι τότε στην αρχή θα πηγαίνατε με την Καρυστιανου και μετά στα δύσκολα θα πηγαίνατε με εκείνους; Ακόμα περιμένουν. Βλέπετε εκείνοι δεν είχαν την δημοφιλία της κυρίας Καρυστιανού. Κρίμα ειλικρινά ΚΡΙΜΑ για εσάς».

January 8, 2026

