Εμπρησμός σε ΑΤΜ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στόχος εμπρησμού έγινε, στις 3:30 τα ξημερώματα, ΑΤΜ τράπεζας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγονιδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά που ξέσπασε σβήστηκε από περαστικό, ενώ στο μηχάνημα προκλήθηκαν φθορές.
Στο σημείο φαίνεται πως εντοπίστηκαν τεμάχια παραφίνης για την πρόκληση της φωτιάς.
Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
