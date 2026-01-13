search
13.01.2026 07:47

Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη τα ξημερώματα στη Νέα Μαγνησία

13.01.2026 07:47
pirosvestiki-new
φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/1) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 02:30 για άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ η αποθήκη κουφωμάτων κάηκε ολοσχερώς.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίος προκλήθηκε η πυρκαγιά.

