Καιρός: Επιμένει το κύμα ψύχους και την Τρίτη, περιορίζονται τα χιόνια – Ισχυρός παγετός στα βόρεια

Δριμύ ψύχος μας περιμένει και την Τρίτη με τις θερμοκρασίες στη χώρα να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και τις χιονοπτώσεις να μειώνονται, ενώ ισχυρός παγετός κυρίως το πρωί και το βράδυ θα σημειωθεί στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Τσατραφύλλιας: Μέχρι την Τετάρτη το κύμα ψύχους

Στην πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα αναφέρθηκε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το βράδυ της Δευτέρας (12/1) ήταν πιο ψυχρό μέχρι στιγμής, με τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας να κυμαίνεται κάτω του 0°C.

Το κύμα ψύχους θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη (14/1), όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, «μέχρι την Κυριακή που δεν αποκλείεται να έχουμε νέα ψυχρή εισβολή», επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.





ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Τετάρτη 14/01



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Πέμπτης 15/01



Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Η πρόγνωση της Παρασκευής 16/01



Αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός του Σαββάτου 17/01



Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

