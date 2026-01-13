search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 09:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 07:01

Απεργία στα ταξί της Αττικής σήμερα και αύριο

13.01.2026 07:01
taxi new

Στην προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, σήμερα 13/01 και αύριο 14 Ιανουαρίου (Τρίτη και Τετάρτη), προχωρούν τα ταξί της Αττικής.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), αποφάσισε σε συνεδρίαση του κατά πλειοψηφία, την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, αρχής γενομένης από σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την «ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα ταξί, από 1/1/2026. Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη» σημειώνει το συνδικάτο.

Στην ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ αναφέρει:

«Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από το 2026. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων, αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες, προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματίες. Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από 1/1/2026, οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου» .

Απαιτούμε, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«’Αμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο ‘και πέντε’ για το 2035.

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί

Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση.

Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.

Το ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.

Η ‘πράσινη μετάβαση’ δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους».

Διαβάστε επίσης

«Μάχη» με τα κύματα για τον «Σκοπελίτη» που αψηφά τη θαλασσοταραχή – Εντυπωσιακό βίντεο

Σέρρες: «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή 100 αυτοί που τον χτύπησαν» – Συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

Τέμπη: Μόνο για την υπεξαγωγή εγγράφων παράσταση πολιτικής αγωγής από συγγενείς θυμάτων στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
He- Jiankui
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Δρ. Φρανκενστάιν» της Κίνας και τα νέα του πειράματα – Από τη φυλακή ξανά στα εργαστήρια

laura_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οι κινήσεις της 16χρονης πριν την εξαφάνιση – Πούλησε τα πράγματά της, έκλεισε τα social media – Το ενεχυροδανειστήριο, το δεύτερο κινητό και ο μυστηριώδης άνδρας (videos)

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Τι ποσοστά σημείωσε στην τηλεθέαση

karystianou_karahalios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίχως τέλος η σύγκρουση Καρυστιανού – Καραχάλιου: «Χρειάζεται ψυχιατρική εξέταση»

tuesday_13_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη ημέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 09:41
He- Jiankui
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Δρ. Φρανκενστάιν» της Κίνας και τα νέα του πειράματα – Από τη φυλακή ξανά στα εργαστήρια

laura_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οι κινήσεις της 16χρονης πριν την εξαφάνιση – Πούλησε τα πράγματά της, έκλεισε τα social media – Το ενεχυροδανειστήριο, το δεύτερο κινητό και ο μυστηριώδης άνδρας (videos)

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Τι ποσοστά σημείωσε στην τηλεθέαση

1 / 3