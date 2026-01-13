Kλείνουν προσωρινά τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Σαντορίνης λόγω εργασιών (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κλειστά είναι από χθες, Δευτέρα (12/1), τα αεροδρόμια της Κέρκυρας και της Σαντορίνης λόγω εργασιών αναμόρφωσης και ανακατασκευής των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης.
Η Fraport, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, είχε προγραμματίσει από το περασμένο καλοκαίρι.
Η λειτουργία του αεροδρομίου της Κέρκυρας διακόπτεται έως τις 26 Ιανουαρίου και του αεροδρομίου της Σαντορίνης έως τις 19 Ιανουαρίου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα, όπως αεροδιακομιδές ή πυρόσβεσης, πραγματοποιούνται κανονικά με ελικόπτερα, ενώ όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες των αεροδρομίων εξακολουθούν να παρέχονται ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της εκάστοτε περιοχής.
