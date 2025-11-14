Fraport: Νέο ρεκόρ ξένων επισκεπτών το 2025 – Τα αεροδρόμια Μυκόνου και Σαντορίνης είναι τα μόνα με πτώση κίνησης

Σε νέο ρεκόρ επισκεπτών οδηγούνται και φέτος τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Έτσι η κίνηση ήταν φέτος αυξημένη στα 12 από τα 14 αεροδρόμια με μόνες εξαιρέσεις τη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Και αν για τη Σαντορίνη ο λόγος ήταν η συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα στην αρχή της χρονιάς που απέτρεψε αρκετούς τουρίστες να κλείσουν εκεί τις διακοπές τους για τη Μύκονο τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η Σαντορίνη είχε μέσα στη χρονιά μέχρι και 40% πτώση λόγω της σεισμικής δραστηριότητας αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε και σήμερα είναι στο -16% και αναμένεται να κλείσει στο -15% στο τέλος του έτους σε σχέση με πέρυσι.

Η Μύκονος από την άλλη είχε πτώση της τάξης του 2% για 3η συνεχόμενη χρονιά (σωρευτική πτώση 6,5%) κάτι που σημαίνει ότι μάλλον βρίσκεται σε περίοδο «διόρθωσης» μετά την εκρηκτική αύξηση επισκεπτών που είχε την τελευταία δεκαετία

Γενικότερα στο πρώτο 10μηνο η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport έφτασε τα 35,2 εκατ. επιβάτες με αύξηση 2,7%. Δηλαδή μέχρι στιγμής το 2025 η Fraport «κέρδισε» 1 εκατομμύριο περισσότερους επιβάτες από πέρυσι.

Στο ίδιο μοτίβο ανάπτυξης ήταν και ο φετινός Οκτώβριος, ο οποίος είχε αύξηση 3,7% στην επιβατική κίνηση, με 125.303 περισσότερους επιβάτες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Όπως επισημάνθηκε, από την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια έχουν ήδη υποδεχθεί περισσότερους από 248 εκατομμύρια επιβάτες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα της χώρας και τη δυναμική τουριστική ανάπτυξη.

Από την άλλη πολύ καλή πορεία είχαν προορισμοί όπως η Κέρκυρα, η Κως και η Ζάκυνθος αλλά και μικρότεροι όπως το Άκτιο και η Σκιάθος.

Η Fraport αναμένει και την προσθήκη του 15ου αεροδρομίου της, αυτό της Καλαμάτας, η παραχώρηση του οποίου θα ξεκινήσει από αρχές του χρόνου. Φέτος η πορεία του αεροδρομίου είναι πολύ καλή καθώς έχει αύξηση επιβατών κατά 8,5% και σύμφωνα με τις προβλέψεις τις Fraport θα κλείσει το 2025 με 480.000 επιβάτες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της η πρόβλεψη για το σύνολο του 2025 είναι να φτάσει η κίνηση συνολικά τους 37 εκατ. επιβάτες, αναμένεται δηλαδή αυξημένη κατά 40% σε σχέση με το 2016 όταν είχε αναλάβει τα αεροδρόμια.

Η άνοδος αυτή συμπίπτει σχεδόν με την αύξηση των χώρων που έχει πραγματοποιήσει η εταιρία όλα αυτά τα χρόνια στα 14 αεροδρόμια.

Επίσης η Fraport συνεργάζεται με 89 αεροπορικές εταιρείες, συνδέεται με 40 χώρες σε συνολικά 886 προορισμούς.

Οι πρώτες αεροπορικές εταιρείες από άποψη μεριδίου, σε αυτά τα αεροδρόμια, είναι η Ryanair (17%) και η Aegean (16%), με την Easyjet (9%), την TUI (8%) και την Jet2 (6%) να ακολουθούν.

Το 2025 προστέθηκαν 48 νέα δρομολόγια, ενώ το μίγμα των συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών είναι πολύ ισορροπημένο καθώς το 1/3 αφορά σε low-cost εταιρείες, το 1/3 σε «παραδοσιακές» αεροπορικές και το υπόλοιπο σε tour operators.

Σε ότι αφορά τώρα επιμέρους προορισμούς, στην κορυφή βρέθηκαν το 2025 η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα και τα Χανιά με αύξηση που κυμάνθηκε από 5-8%, ενώ μεγάλες αυξήσεις παρουσίασαν και το Άκτιο, η Σκιάθος και η Μυτιλήνη.

Γενικότερα υπάρχει μία τάση ανόδου σε μικρότερους και niche προορισμούς.

Η αύξηση που παρατηρείται σχετίζεται με την αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης η οποία κυμαίνεται στο 3,5%.

Τα στελέχη της Fraport ανέφεραν ότι αν δεν είχε συμβεί το φαινόμενο με τους σεισμούς στη Σαντορίνη, η αύξηση της κίνησης από το εξωτερικό θα είχε φτάσει το 4%.

Η «γεωγραφία» της επιβατικής κίνησης

Σε ότι αφορά τη «γεωγραφία» των ξένων επισκεπτών πρώτο ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθεί η Γερμανία, με την τρίτη θέση να κατακτούν οι Σκανδιναβικές χώρες παρά το γεγονός ότι φέτος υπήρξε μία «κόπωση» από την αγορά της Σουηδίας.

Επίσης μία αγορά που «χτίζεται» σταθερά είναι αυτή των ΗΠΑ, με τους επισκέπτες από εκεί να έρχονται μέσω άλλων αεροδρομίων καθώς δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση. Χαρακτηριστικό όμως της ανοδικής τάσης είναι ότι τα Χανιά, για παράδειγμα, είχαν αύξηση 75% σε Αμερικανούς επιβάτες.

Γενικότερα περισσότερο από το 83% της κίνησης στα 14 αεροδρόμια της Fraport προέρχεται από το εξωτερικό, με τη Σαντορίνη να εξακολουθεί να είναι ο πρώτος προορισμός παρά την πτώση της.

Στόχος της Fraport είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επέκταση της τουριστικής περιόδου κάτι που σε ένα βαθμό έχει επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2022 μέχρι σήμερα, η κίνηση του μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέμβριο έχει αυξηθεί κατά 30% και 26-27% αντίστοιχα.

Η Fraport, σύμφωνα με τη διοίκηση, έχει επενδύσει συνολικά στα αεροδρόμια πάνω από 2 δις ευρώ ενώ προχωρά σε νέο επενδυτικό κύκλο ύψους 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών στα αεροδρόμια. Δηλαδή πέρα από το αρχικό 1,8 δισ., έχει δώσει περίπου 0,5 δισ. σε εκσυγχρονισμό και 50 εκατ. ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση των υποδομών.

Επίσης δίνει κίνητρα στις αεροπορικές και τους επισκέπτες για επέκταση της σεζόν, προωθεί προορισμούς για την πραγματοποίηση συνεδρίων, ενώ συμπράττει με τοπικούς και εθνικούς φορείς για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Alexander Zinell, CEO της Fraport Greece, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και τη φετινή τουριστική περίοδο, η οποία υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και τον ρόλο της χώρας ως διεθνούς προορισμού. Τα αποτελέσματα αυτά μας γεμίζουν ικανοποίηση αλλά και ευθύνη, καθώς η Fraport Greece συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να επενδύει στις υποδομές, να ενισχύει τη συνεργασία με όλους τους φορείς προς μία ισορροπημένη ανάπτυξη και να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για τους επιβάτες, στηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κλάδου».

Ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, ανέφερε: «Η σταθερά ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμιά μας αποτυπώνει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού και επιβεβαιώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των προορισμών που εξυπηρετούμε. Ως Fraport Greece, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της τουριστικής αλυσίδας, επενδύοντας με συνέπεια στη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, στη βελτίωση των υπηρεσιών και στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν την εμπειρία του ταξιδιώτη. Μέσα από τη στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην εθνική στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου — με σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε προορισμού και με ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στο κοινό αναπτυξιακό όραμα».

