Έρευνα και καινοτομία για τη μαστίχα στο επίκεντρο εκδήλωσης της Νέας Γεωργίας στη Χίο

Με αξιόλογη συμμετοχή και ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της μαστιχοκαλλιέργειας ολοκληρώθηκε στη Χίο η εκδήλωση με τίτλο «Καλλιεργώντας το μέλλον της μαστίχας: Εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία».

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2025 στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος», που υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το The Hellenic Initiative και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών.

Την εκδήλωση άνοιξαν εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ τον συντονισμό είχε η Καλλιόπη Καραμποΐκη. Ακολούθησε παρουσίαση από τον αναπληρωτή καθηγητή του ΑΠΘ Στέφανο Χατζηλαζάρου, ο οποίος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του δικτύου μεταφοράς τεχνογνωσίας και στον τρόπο που συνέβαλε στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ παραγωγών και επιστημόνων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε συζήτηση με δύο μαστιχοπαραγωγούς που λειτούργησαν ως «πυρήνες» εκπαίδευσης προς συναδέλφους τους, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας στην τοπική παραγωγή. Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τις δυνατότητες της ψηφιακής γεωργίας και την εφαρμογή της στη μαστιχοκαλλιέργεια, από τους καθηγητές Σπύρο Φουντά και Μιχάλη Ασήμογλου, καθώς και από τον Δρ. Στέφανο Κώστα του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι έθεσαν ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της καλλιέργειας και τις προοπτικές αξιοποίησης της καινοτομίας.

Στις δηλώσεις που έγιναν, οι εκπρόσωποι των φορέων στάθηκαν στη σημασία της συνεργασίας και της συστηματικής κατάρτισης, υπογραμμίζοντας ότι η μαστίχα αποτελεί προϊόν με ισχυρή ταυτότητα και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ανάμεσά τους, η Ελίνα Κλαριδοπούλου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφέρθηκε στη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη διατήρηση της μαστιχοκαλλιέργειας, ενώ ο Michael Psaros από το The Hellenic Initiative εξέφρασε δημόσια τη στήριξη του οργανισμού στο εγχείρημα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, Έφη Λαζαρίδου, σημείωσε ότι το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη συνεργασία παραγωγών, πανεπιστημιακών και φορέων, δημιουργώντας ένα λειτουργικό δίκτυο γνώσης στο νησί. Μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 240 παραγωγοί, ενώ το δίκτυο θεωρείται το μεγαλύτερο στο Αιγαίο για προϊόν ΠΟΠ.

Το πρόγραμμα «Μαστιχόδεντρα» θα συνεχιστεί και το 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των σύγχρονων πρακτικών στη μαστιχοκαλλιέργεια.

