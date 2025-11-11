Optima bank: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση κερδών στα €123,4 εκατ. στο 9μηνο και νέα διεθνής διάκριση

Τη σταθερά ανοδική της πορεία και τη συνεχή ενίσχυση των μεγεθών της επιβεβαίωσε η Optima bank με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 9μηνο του 2025.

Οι καταθέσεις συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, φθάνοντας τα €5,6 δισ., αυξημένες κατά €1,5 δισ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 , αύξηση που ισοδυναμεί με άνοδο 37% . Αντίστοιχη ήταν και η πορεία των δανείων με: o τις νέες χρηματοδοτήσεις να ανέρχονται στα €2,4 δισ., αυξημένες κατά 30% o τα δανειακά υπόλοιπα να διαμορφώνονται σε €4,4 δισ., σημειώνοντας άνοδο 34% .

Με την εξαιρετική επίδοση και αυτού του 3μήνου η Optima bank ξεπέρασε το φράγμα των €10 δισ. σε χρηματοδοτήσεις από την αρχή της λειτουργίας της, δείχνοντας έμπρακτα την πίστη της στην ελληνική επιχειρηματικότητα και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Το σύνολο ενεργητικού ανήλθε στα €6,7 δισ., καταγράφοντας άνοδο 37% .

Συνεχής υψηλή κερδοφορία

Η άνοδος των μεγεθών της τράπεζας έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη κερδοφορία της . Έτσι, τα καθαρά της κέρδη για το 9μηνο ανήλθαν σε €123 ,4 εκατ., αυξημένα κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (€108 ,2 εκατ.), με νέο ρεκόρ κερδοφορίας σε επίπεδο 3μήνου τα €42 ,3 εκατ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η Optima bank συνεχίζει να αυξάνει τα κέρδη της, παρά το γεγονός ότι στο 9μηνο αυτό υπήρξαν 3 διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνολικού ύψους 0,75% .

Αποτελεσματικότητα και λειτουργική αποδοτικότητα

Η Optima bank συνεχίζει να διακρίνεται για την εξαιρετική της λειτουργική αποτελεσματικότητα : o η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE ) διαμορφώθηκε στο 25 ,3% , παραμένοντας η υψηλότερη στην Ελλάδα o ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income ) διαμορφώθηκε στο 25,2% o ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) ανέρχεται σε 1,43% o ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS) παραμένει σταθερά >80. Οι επιδόσεις αυτές διατηρούν την τράπεζα στην κορυφή αποδοτικότητας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα από τις πιο αποδοτικές στην Ευρώπη . Διάκριση ως “Best Commercial Bank – Greece ” για το 2025 από τα Banking Awards του International Banker.

Η Optima bank διακρίθηκε για ακόμα μία φορά σε διεθνή διαγωνισμό, λαμβάνοντας το βραβείο “Best Commercial Bank – Greece ” για το 2025 στο θεσμό των Banking Awards του International Banker. Σκοπός των Banking Awards του International Banker είναι η αναγνώριση εκείνων των οργανισμών που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς και διευρύνουν τα όρια στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η ομάδα του International Banker, εντοπίζει τα πιο αξιόλογα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, που λειτουργούν ως πρωτοπόροι στον κλάδο και θέτουν νέα πρότυπα στην αγορά.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της τράπεζας – όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά της μεγέθη – της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της και της συνεχούς επένδυσής της στην καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών της .

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης , δήλωσε : “Τα αποτελέσματα του 9μήνου 2025 επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική μας συνεχίζει σταθερά να αποδίδει καρπούς . Παρά τις συνεχείς προκλήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος, η Optima bank πέτυχε σημαντική αύξηση κερδών και ανάπτυξη μεγεθών, στηρίζοντας με συνέπεια την ελληνική οικονομία και ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων της . Σήμερα όμως νιώθουμε διπλά υπερήφανοι . Όχι μόνο για τα εντυπωσιακά οικονομικά μας αποτελέσματα, αλλά και για τη νέα διεθνή μας διάκριση ως ‘‘Best Commercial Bank – Greece ’’ για το 2025 . Συγχαίρω θερμά όλους τους ανθρώπους της τράπεζας για το αποτέλεσμα αυτό που δικαιώνει την κοινή μας προσπάθεια.”

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης , σημείωσε: “Η Optima bank συνεχίζει να αναπτύσσεται με υγιείς όρους, ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις πιο δυναμικές και αποδοτικές τράπεζες στην Ευρώπη . Οι επιδόσεις μας αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση και την ομαδικότητα των ανθρώπων μας, που αποτελούν τον πυρήνα κάθε επιτυχίας μας. Τα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοινώσαμε σήμερα, μας γεμίζουν ικανοποίηση και μας δίνουν την ώθηση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το επιχειρείν στην Ελλάδα και να προσφέρουμε τις καλύτερες αποδόσεις για τα χρήματα των πελατών μας.”

