BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

Jumbo: Άνοδος πωλήσεων και στρατηγική επένδυση 10,8 εκατ. ευρώ στο εμπορικό κέντρο VesoMare

Σταθερά αναπτυξιακή πορεία διατηρεί ο Όμιλος JUMBO, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και τις μεταβολές στα ευρωπαϊκά επιτόκια. Ο ελληνικός όμιλος λιανικής κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 13% τον Οκτώβριο και συνολικά 8% στο δεκάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Παράλληλα, προχώρησε σε επένδυση ύψους 10,8 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του εμπορικού κέντρου Veso Mare στην Πάτρα, κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της ιδιοκτησίας ακινήτων και μείωσης του λειτουργικού κόστους. Η εταιρεία, που ήδη λειτουργεί κατάστημα εντός του κέντρου, αναμένει διψήφια απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου ήδη από τον πρώτο χρόνο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος θα είναι καθοριστικοί για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της χρονιάς.

Η επίδοση του δικτύου ενισχύθηκε από τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, που αύξησαν τη ζήτηση, σε αντίθεση με πέρυσι όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ είχαν προκαλέσει ελλείψεις αποθεμάτων.

Αναλυτικά ανά χώρα

  • Ελλάδα: Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής αυξήθηκαν 17% τον Οκτώβριο και 9,5% στο δεκάμηνο.
  • Κύπρος: Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 15% τον Οκτώβριο και 9% στο δεκάμηνο.
  • Βουλγαρία: Το δίκτυο και το ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασαν άνοδο 11% τον Οκτώβριο και 4% στο δεκάμηνο.
  • Ρουμανία: Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 2,5% τον Οκτώβριο και 5% στο δεκάμηνο.

Η διοίκηση της JUMBO συνεχίζει να δίνει έμφαση στη λειτουργική αποδοτικότητα και στην επένδυση σε ακίνητα στρατηγικής σημασίας, θεωρώντας τα κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και υψηλότερων περιθωρίων κέρδους.

