BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

11.11.2025 08:20

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για τον Όμιλο Emirates – Νέο ρεκόρ εξαμηνιαίων κερδών και ιστορικό υψηλό εσόδων

11.11.2025 08:20
emirates

Με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις συνεχίζει το 2025 ο Όμιλος Emirates, σημειώνοντας νέο ρεκόρ εξαμηνιαίας κερδοφορίας και εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πλέον δυναμικούς αεροπορικούς και ταξιδιωτικούς ομίλους παγκοσμίως.

Για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025–26, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 12,2 δισ. AED (3,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 17% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 4%, φθάνοντας τα 75,4 δισ. AED (20,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Μετά την αφαίρεση φόρων, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 10,6 δισ. AED (2,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας άνοδο 13% και καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εξαμηνιαίων ρεκόρ. Το EBITDA ανήλθε σε 21,1 δισ. AED (5,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ενώ η ταμειακή θέση του Ομίλου ανήλθε στα 56 δισ. AED (15,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) — την υψηλότερη στην ιστορία του.

Ο Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates, δήλωσε:

«Ο Όμιλος για ακόμη μία φορά παρουσίασε εξαιρετική επίδοση, ξεπερνώντας τα αποτελέσματα της περσινής περιόδου και επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ κερδοφορίας. Η Emirates διατηρεί τη θέση της ως η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως για το τρέχον εξάμηνο, χάρη στη σταθερά υψηλή ζήτηση και την προτίμηση των πελατών μας.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κερδοφορία επιτρέπει στον Όμιλο να συνεχίζει τις επενδύσεις σε στόλο, τεχνολογία, καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου επιχειρηματικότητας και τουρισμού.

Επιδόσεις της Emirates Airline

Η Emirates Airline σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, με κέρδη προ φόρων 11,4 δισ. AED (3,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και έσοδα 65,6 δισ. AED (17,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 6%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 9,9 δισ. AED (2,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ενώ το EBITDA της εταιρείας παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, στα 19,7 δισ. AED (5,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Κατά το εξάμηνο, η Emirates μετέφερε 27,8 εκατομμύρια επιβάτες (+4%) με μέσο συντελεστή πληρότητας 79,5%, και επέκτεινε το δίκτυό της σε 153 προορισμούς σε 81 χώρες. Στο ίδιο διάστημα εγκαινίασε δρομολόγια προς Ντανάνγκ, Σιεμ Ρεπ, Σενζέν και Χανγκζού, ενώ πρόσθεσε 28 νέες εβδομαδιαίες πτήσεις σε υφιστάμενες αγορές.

Η εταιρεία συνέχισε την ανανέωση του στόλου της, παραλαμβάνοντας πέντε νέα A350 και αναβαθμίζοντας 23 αεροσκάφη (A380 και Boeing 777) στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ύψους 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Η Premium Οικονομική Θέση είναι πλέον διαθέσιμη σε 61 προορισμούς παγκοσμίως.

Η dnata, θυγατρική του Ομίλου, συνέχισε την ισχυρή της ανάπτυξη, σημειώνοντας ρεκόρ εξαμηνιαίων εσόδων ύψους 11,7 δισ. AED (3,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ) και κέρδη προ φόρων 843 εκατ. AED (230 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), αυξημένα κατά 17%.

Οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν σημαντικά σε τομείς όπως η επίγεια εξυπηρέτηση, η τροφοδοσία, η λιανική και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, με νέες συμβάσεις και ενισχυμένες συνεργασίες διεθνώς.

Η dnata σχεδιάζει την προμήθεια 800 νέων μονάδων εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης (GSE), επενδύοντας 110 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για να ενισχύσει την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητά της. Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 1,4 δισ. AED (372 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), καταγράφοντας αύξηση 5%.

Επενδύσεις, βιωσιμότητα και brand ανάπτυξη

Η Emirates ενίσχυσε σημαντικά την παγκόσμια παρουσία του brand της μέσω στρατηγικών συνεργασιών και χορηγιών με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς, όπως οι FC Bayern München, Real Madrid Basketball, ATP Tour και Olympique Lyonnais.

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η εταιρεία αύξησε τη χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF) σε 37 αεροδρόμια παγκοσμίως και συμμετέχει στο Aviation Circularity Consortium (ACC), προωθώντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και οικολογική αεροπορική βιομηχανία.

Προοπτικές για το 2026

Παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, η Emirates και η dnata αναμένουν συνέχιση της ισχυρής ζήτησης και περαιτέρω ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025–26.

Η παράδοση νέων A350, η ενίσχυση του δικτύου προορισμών και η λειτουργία νέων εγκαταστάσεων αναμένεται να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την κερδοφορία και τη λειτουργική δυναμική του Ομίλου.

