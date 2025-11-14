Η πώληση της TelekomRomania αναδιαμορφώνει τα οικονομικά του ΟΤΕ και επηρεάζει τις προοπτικές 2025

Η ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania αποτέλεσε το βασικό σημείο αναφοράς της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΟΤΕ στους αναλυτές, με τη διοίκηση να τονίζει ότι η αποεπένδυση αλλάζει ουσιαστικά τη δομή των ταμειακών ροών και δημιουργεί νέο σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικές επιδόσεις του Ομίλου. Παρά τη στρατηγική σημασία της συναλλαγής, η αγορά δεν έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό, καθώς τα οικονομικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου κινήθηκαν μεν θετικά, αλλά χωρίς εκπλήξεις, οδηγώντας τη μετοχή σε ήπια πτωτική πορεία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κώστας Νεμπής, χαρακτήρισε την αποχώρηση από τη ρουμανική αγορά ως κίνηση που βελτιώνει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και ενισχύει την ικανότητα διανομής μερισμάτων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση για πρόσθετο μέρισμα 0,10 ευρώ. Ο οικονομικός διευθυντής, Χαράλαμπος Μαζαράκης, σημείωσε ότι η νέα δομή επιτρέπει πιο σταθερή προβολή των ελεύθερων ταμειακών ροών, καθώς ο Όμιλος εστιάζει πλέον αποκλειστικά στην εγχώρια δραστηριότητα.

Στα οικονομικά μεγέθη, ο ΟΤΕ προχώρησε σε αναθεώρηση των στόχων για το 2025, αυξάνοντας την εκτίμηση για τις ελεύθερες ταμειακές ροές από 460 σε 530 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση έκανε σαφές ότι αυτή η επίδοση θα αποτελεί πλέον το «νέο κατώφλι» των ροών, ενώ οι επενδύσεις αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα — 600 εκατ. ευρώ φέτος και αντίστοιχα ποσά και τα επόμενα χρόνια.

Στην κερδοφορία, τα προσαρμοσμένα EBITDA προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 2% φέτος, με τη διοίκηση να εκφράζει αισιοδοξία ειδικά για τη συνδρομητική τηλεόραση, όπου η διείσδυση παραμένει χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η κατάργηση του ειδικού τέλους 10% από το 2026, αλλά και η εφαρμογή του νόμου κατά της πειρατείας, αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση.

Σημαντική ώθηση προέρχεται και από τις συνδέσεις FTTH, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω του Gigabit Voucher και της επέκτασης του δικτύου. Ο Όμιλος έχει επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών και στοχεύει έως το τέλος του έτους σε κάλυψη 2,1 εκατ. νοικοκυριών, έναντι 2 εκατ. στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Μέχρι το 2030 το δίκτυο αναμένεται να φτάσει τα 3,5 εκατ. νοικοκυριά, ενώ ο αριθμός συνδρομητών ήδη ανέβηκε στις 509.000.

Παράλληλα, ο κ. Νεμπής στάθηκε στη σημασία του έργου UFBB, που θα αυξήσει περαιτέρω τη γεωγραφική κάλυψη, χωρίς σημαντική επίπτωση στο κόστος. Η τεχνολογία FWA, η οποία κερδίζει έδαφος, συμβάλλει σύμφωνα με τον ίδιο στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος, ακόμη και σε περίοδο που τα τρίμηνα αυτά χαρακτηρίζονται παραδοσιακά πιο αδύναμα.

Η θετική εικόνα επεκτείνεται και στον τομέα των ICT έργων, με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης για ακόμη ένα τρίμηνο. Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον αυξανόμενο αριθμό έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκούς φορείς, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία.

Σχετικά με τον ανταγωνισμό, η διοίκηση υποστήριξε ότι τα υφιστάμενα πακέτα υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις νέες συνεργασίες, ενισχύουν τη διατηρησιμότητα της πελατειακής βάσης. Στο τρίτο τρίμηνο, προστέθηκαν 38.000 νέες συνδέσεις, με τις FTTH να διαμορφώνονται πλέον στις 509.000.

Όσον αφορά τις αυξήσεις στα τιμολόγια κινητής τηλεφωνίας κατά 2,6%, ο ΟΤΕ υποστήριξε ότι κινούνται στο επίπεδο του πληθωρισμού και συνοδεύονται από αύξηση παροχών ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος για τους καταναλωτές.

Σε επίπεδο εννεάμηνου, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 552,5 εκατ. ευρώ από 462,5 εκατ. πέρυσι (+19,5%), με μέρος της ανόδου να αποδίδεται στο φορολογικό όφελος της ρουμανικής αποεπένδυσης. Κάποια θετική επίδραση αναμένεται και στην επόμενη χρήση.

Η αποκοπή του πρόσθετου μερίσματος, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου.

Παρά την ανοδική κίνηση της αγοράς (+1,10%), η μετοχή του ΟΤΕ υποχώρησε κατά 2,01%, καθώς οι αναλυτές είδαν στα αποτελέσματα θετικές αλλά αναμενόμενες επιδόσεις, χωρίς ιδιαίτερο «καταλύτη» για άμεση ανατιμητική αντίδραση.

