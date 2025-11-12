AEGEAN: Ενίσχυση επιδόσεων με 148 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη και 13,2 εκατ. Επιβάτες

Η AEGEAN συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη σταθερή της αναπτυξιακή πορεία, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τόσο στην κερδοφορία όσο και στην επιβατική κίνηση κατά το εννεάμηνο του 2025. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1,43 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2024, ενώ ο συνολικός αριθμός επιβατών ανήλθε σε 13,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 5%.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 356,6 εκατ. ευρώ (+8%), τα κέρδη προ φόρων σε 194,7 εκατ. ευρώ (+14%) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 148 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική επίδοση της εταιρείας και τη συνεχή εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού.

Η ισχυρή λειτουργική επίδοση επετεύχθη παρά τις αυξημένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ και τη χρήση βιώσιμου καυσίμου (SAF), με επιβάρυνση ύψους 32 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο. Η εταιρεία ωστόσο επωφελήθηκε από τη μείωση των τιμών καυσίμων, που αντιστάθμισε εν μέρει τις παραπάνω πιέσεις.

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 647,1 εκατ. ευρώ, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10% στα 200,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 100,4 εκατ. ευρώ, με οριακή κάμψη 7% λόγω συναλλαγματικών επιδράσεων. Η εταιρεία προσέφερε 6,6 εκατ. διαθέσιμες θέσεις (+5%) και μετέφερε 5,6 εκατ. επιβάτες (+6%), με συντελεστή πληρότητας 84,3%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης, δήλωσε:

«Το 2025 εξελίσσεται σε ακόμη μία χρονιά ανάπτυξης και επιβεβαίωσης της δυναμικής της εταιρείας μας. Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει ισχυρή, ενώ η εμπιστοσύνη των επιβατών ενισχύεται χάρη στις σταθερές επενδύσεις μας στο προϊόν και στις υπηρεσίες.»

Παράλληλα, ο κ. Γερογιάννης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παραμένουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία και οι προληπτικοί έλεγχοι στους κινητήρες GTF, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν έως το 2026. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος τόνισε πως «οι προσπάθειες των ανθρώπων της AEGEAN και τα θετικά αποτελέσματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα σε αυτό το πλαίσιο».

Για το Δ’ τρίμηνο, η AEGEAN σχεδιάζει να προσφέρει 4,9 εκατ. θέσεις, αυξημένες κατά 9%, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού και προσθέτοντας νέες συνδέσεις κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Το 2025 η εταιρεία προχώρησε επίσης σε περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με έξι νέα αεροσκάφη – πέντε Airbus A320/321neo και ένα ATR 72-600 – δύο εκ των οποίων χρηματοδοτήθηκαν πλήρως από τα ίδια ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,04 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η AEGEAN, μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην ελληνική και περιφερειακή αγορά αερομεταφορών.

