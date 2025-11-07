search
07.11.2025 08:25

TITAN: Ενισχύει τη θέση του στη Δυτική Ευρώπη με εξαγορά στη Γαλλία

07.11.2025 08:25
titan

Νέα στρατηγική κίνηση πραγματοποιεί ο Όμιλος TITAN, ο οποίος βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της γαλλικής εταιρείας τσιμεντοειδών «Vracs de l’Estuaire», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στη Δυτική Ευρώπη.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και εργοστάσιο άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης, στη βόρεια Γαλλία – μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές στη βιομηχανία δομικών υλικών στην Ευρώπη. Η τοποθεσία αυτή θεωρείται κομβική για τη διανομή και μεταφορά προϊόντων σε ολόκληρη τη γαλλική αγορά.

Σύμφωνα με πηγές του Ομίλου, η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του TITAN για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Γαλλία και την ενδυνάμωση της ήδη υπάρχουσας παρουσίας του στη Μασσαλία. Παράλληλα, η εξαγορά δημιουργεί νέα δυναμική στην πορεία υλοποίησης των περιβαλλοντικών και τεχνολογικών στόχων του Ομίλου, καθώς η «Vracs de l’Estuaire» θα λειτουργήσει ως βάση για την παραγωγή καινοτόμων, χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος τσιμέντων και εναλλακτικών υλικών με χρήση ποζολάνης.

Η διαδικασία εξαγοράς βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς απομένει η ενημέρωση των εργαζομένων και η ολοκλήρωση των νομικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή ανάπτυξης του Ομίλου στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς.

