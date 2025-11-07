TITAN: Ενισχύει τη θέση του στη Δυτική Ευρώπη με εξαγορά στη Γαλλία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα στρατηγική κίνηση πραγματοποιεί ο Όμιλος TITAN, ο οποίος βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της γαλλικής εταιρείας τσιμεντοειδών «Vracs de l’Estuaire», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στη Δυτική Ευρώπη.
Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και εργοστάσιο άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης, στη βόρεια Γαλλία – μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές στη βιομηχανία δομικών υλικών στην Ευρώπη. Η τοποθεσία αυτή θεωρείται κομβική για τη διανομή και μεταφορά προϊόντων σε ολόκληρη τη γαλλική αγορά.
Σύμφωνα με πηγές του Ομίλου, η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του TITAN για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Γαλλία και την ενδυνάμωση της ήδη υπάρχουσας παρουσίας του στη Μασσαλία. Παράλληλα, η εξαγορά δημιουργεί νέα δυναμική στην πορεία υλοποίησης των περιβαλλοντικών και τεχνολογικών στόχων του Ομίλου, καθώς η «Vracs de l’Estuaire» θα λειτουργήσει ως βάση για την παραγωγή καινοτόμων, χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος τσιμέντων και εναλλακτικών υλικών με χρήση ποζολάνης.
Η διαδικασία εξαγοράς βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς απομένει η ενημέρωση των εργαζομένων και η ολοκλήρωση των νομικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή ανάπτυξης του Ομίλου στην καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς.
Διαβάστε επίσης:
Ε.ΕΝ.Ε. – Δερμεντζόπουλος: «Η Ελλάδα να γίνει πιλότος εφαρμογής στρατηγικής ΑΙ για την Ευρώπη»
ResearchGreece: Στα €30,6 η νέα τιμή για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Περιθώριο ανόδου άνω του 30% από τα τρέχοντα επίπεδα
Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Το κυκλοφοριακό απαιτεί πολιτική απόφαση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.