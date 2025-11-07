Miele: Τρέχει με 14% ανάπτυξη στην Ελλάδα – Στο 2%-2,5% ανεβαίνει συνολικά η αγορά ηλεκτρικών ειδών

Με ρυθμούς της τάξης του 14-15% αναπτύσσεται η Miele στην Ελλάδα με την ελληνική αγορά ηλεκτρικών ειδών συνολικά να καταγράφει το 2025 ανάπτυξη 2%-2,5%.

Η ανάπτυξη αφορά σε όλα τα κανάλια και τις κατηγορίες προΪόντων, όπου δραστηριοποιείται (cooking, laundry, σκούπες).

Σύμφωνα με τον Θάνο Κυριαζή, Managing Director του Miele Cluster Adria Aegean, ο τζίρος όλου του cluster χωρών στο οποίο είναι υπεύθυνη η Miele Ελλάδας (Κύπρος, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία Κόσοβο, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη) έφτασε το 2024, τα 62 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 70 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά ειπώθηκαν από τον επικεφαλής της Miele Ελλάδας στο πλαίσιο του νέου Experience Center που εγκαινίασε στο Ίλιον, σηματοδοτώντας τη διείσδυση στη Δυτική Αττική, μια περιοχή με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, έντονη εμπορική δραστηριότητα με την παρουσία δυναμικών retailers και σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του real estate.

Μάλιστα το νέο σημείο βρίσκεται στο κέντρο ενός «κύκλου» που περικλείει τις πολύ δυναμικές περιοχές του Περιστερίου, της Πετρούπολης, του Ίλιον, του Καματερού και των Αγίων Αναργύρων.

Η εταιρεία σχεδιάζει το άνοιγμα 1 με 2 νέα καταστήματα κάθε χρόνο με στόχο να διαθέτει 10-15 σημεία Miele Experience Center στην Ελλάδα μέχρι το 2030.

Το κατάστημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία Miele, φιλοξενώντας όλη την γκάμα προϊόντων της εταιρείας, καθώς και ειδικούς χώρους για live μαγειρική και θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν την τεχνολογική υπεροχή και τη δέσμευση της Miele στη βιωσιμότητα.

Ο Axel Kniehl, Board Member, Executive Director Marketing and Sales της Miele, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας της Miele στην Ελλάδα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις επενδύσεις στη χώρα, τόσο σε σύγχρονους χώρους, όπως αυτός που εγκαινιάζουμε σήμερα, όσο και στους ανθρώπους, την εκπαίδευση και την καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι η Miele Hellas παραμένει σημείο αναφοράς για τον Όμιλο».

Ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director του Cluster Andria Aegean της Miele, πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια, η Miele Hellas έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης, βασισμένη στη συνέπεια και την εμπιστοσύνη. Επιλέξαμε το Ίλιον για το νέο μας Experience Center, για να ενισχύσουμε τη φυσική μας παρουσία σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Αθήνας, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καταναλωτές να γνωρίσουν τη Miele μέσα από μια προσωποποιημένη εμπειρία».

Ο νέος χώρος στο Ίλιον προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική πώληση, premium εξυπηρέτηση και after-sales υποστήριξη, καλύπτοντας τις αυξημένες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού της περιοχής.

