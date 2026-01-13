Λέσβος: Έβγαλε μαχαίρι πάνω σε καβγά και απειλούσε τους συγχωριανούς του

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας στη Λέσβο, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με καταγγελία, ο άνδρας ενεπλάκη σε καβγά με άλλους κατοίκους της περιοχής και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι, εξαπολύοντας απειλές ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, η αστυνομία επενέβη άμεσα, θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση και προχωρώντας στη σύλληψη του εμπλεκόμενου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι κατασχέθηκε και καταχωρίστηκε ως πειστήριο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Γέρας.

