search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 15:51

Θρίλερ στον Βόλο: Ηλικιωμένος απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα του νοσοκομείου (Photos)

13.01.2026 15:51
volos nosokomeio 99- new

Σοβαρό περιστατικό εκτυλίσσεται το μεσημέρι της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών έχει ανέβει στη μεγάλη σκάλα του νοσοκομείου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THENEWSPAPER, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση της κατάστασης.

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ήδη φτάσει στο σημείο, ενώ αστυνομικοί βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον μεταπείσουν και να τον ηρεμήσουν, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε τραγική εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο επικρατεί έντονη αναστάτωση, με το προσωπικό και τους πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτες κρίσεις Ταξιαρχών στην Πολεμική Αεροπορία

Στο Μαξίμου οι «πρόθυμοι» αγρότες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες»

Χειροπέδες σε άντρα που παρήγγειλε… ταχυδρομικώς ροζ κοκαΐνη από την Ολλανδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Julio Inglesias
LIFESTYLE

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Ασθενείς δυο ταχυτήτων θα δημιουργήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο ΕΣΥ»

xioni maroko 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα «λευκά» και το Μαρόκο: Η πόλη Ούτζα είχε να δει στρωμένο χιόνι 25 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

agrotes-6345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες στα μπλόκα, στο Μαξίμου οι «πρόθυμοι» – Το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης, μιλούν για «παρωδία διαλόγου»

andreas-pasxalidis
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό videogate: Διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:30
Julio Inglesias
LIFESTYLE

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Ασθενείς δυο ταχυτήτων θα δημιουργήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στο ΕΣΥ»

xioni maroko 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα «λευκά» και το Μαρόκο: Η πόλη Ούτζα είχε να δει στρωμένο χιόνι 25 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

1 / 3