Θρίλερ στον Βόλο: Ηλικιωμένος απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα του νοσοκομείου (Photos)

Σοβαρό περιστατικό εκτυλίσσεται το μεσημέρι της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών έχει ανέβει στη μεγάλη σκάλα του νοσοκομείου και απειλεί να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THENEWSPAPER, ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση της κατάστασης.

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ήδη φτάσει στο σημείο, ενώ αστυνομικοί βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον μεταπείσουν και να τον ηρεμήσουν, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε τραγική εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο επικρατεί έντονη αναστάτωση, με το προσωπικό και τους πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτες κρίσεις Ταξιαρχών στην Πολεμική Αεροπορία

Στο Μαξίμου οι «πρόθυμοι» αγρότες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες»

Χειροπέδες σε άντρα που παρήγγειλε… ταχυδρομικώς ροζ κοκαΐνη από την Ολλανδία