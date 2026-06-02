Η Ντούα Λίπα μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες του γάμου της με τον Κάλουμ Τέρνερ σε μια ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες ώστε να προσφέρει μια πρώτη ματιά στον ρομαντικό γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά τον γάμο του ζευγαριού σε μια κλειστή τελετή στο Λονδίνο, η 30χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την ξεχωριστή περίσταση στο Instagram της.

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία δείχνει τη Λίπα να φιλιέται με τον 36χρονο Τέρνερ, ενώ κάθεται στην αγκαλιά του. Τα πρόσωπά τους ήταν κρυμμένα πίσω από το πλατύ γείσο του καπέλου της. Σε μια άλλη λήψη, η Λίπα χαμογελά καθώς ποζάρει με το κομψό νυφικό σύνολο Schiaparelli υψηλής ραπτικής που περιλάμβανε ένα ιβουάρ σακάκι με χρυσά κουμπιά bijoux και μια ασορτί ασύμμετρη φούστα.

Μια τρίτη φωτογραφία απεικονίζει τους χαμογελαστούς νεόνυμφους να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς βγαίνουν από τον χώρο τελετής, το Old Marylebone Town Hall, ανάμεσα σε έναν «πόλεμο» από κομφετί. Στην τελευταία εικόνα στο καρουζέλ, η Λίπα και ο Τέρνερ κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς κατεβαίνουν μια σκάλα.

Η μουσικός έγραψε απλά στη λεζάντα της ανάρτησης: «31.05.2026 🤍».

Οι γαμήλιες εορταστικές εκδηλώσεις δεν έχουν τελειώσει για το ζευγάρι. Η Λίπα και ο Τέρνερ φέρονται να σχεδιάζουν να διοργανώσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη γιορτή στη Σικελία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μετά τον γάμο στο Λονδίνο, μια πηγή κοντά στη Λίπα δήλωσε στο PEOPLE ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη».

«Η τελετή στο Λονδίνο ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν», είπε η πηγή. «Ήταν οικεία και ουσιαστική, και ήταν περιτριγυρισμένοι από αγαπημένα πρόσωπα».

«Έκαναν μια μικρή γιορτή μετά την τελετή και είναι τόσο ενθουσιασμένοι για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει», πρόσθεσε η πηγή.

Η Λίπα και η Τέρνερ είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 2024, όταν παρακολούθησαν μαζί το afterparty του Masters of Air στο Λονδίνο. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, έκαναν επίσημη τη ρομαντική τους σχέση στο Instagram.

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2025, η Λίπα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον ηθοποιό του Capture μετά από εβδομάδες εικασιών σε μια συνέντευξη στη βρετανική Vogue.

Είπε στο περιοδικό ότι η Τέρνερ έφτιαξε το δαχτυλίδι της κατά παραγγελία με βάση τις πληροφορίες που της έδωσαν οι καλύτεροι φίλοι και η αδερφή της.

«Έχω εμμονή με αυτό. Είναι τόσο δικό μου», είπε η Λίπα για το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ένα μονόπετρο διαμάντι σε μια φαρδιά χρυσή λωρίδα. «Είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε ξέρει πολύ καλά».

Η τραγουδίστρια δήλωσε επίσης στη βρετανική Vogue ότι «δεν ήταν ποτέ κάποια που σκέφτηκε πραγματικά έναν γάμο». Ωστόσο, αφού αρραβωνιάστηκε, «κατάλαβε περισσότερο τη βαρύτητά του».

«Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να έχουμε μια ζωή και απλώς, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα — είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα», εξήγησε.

Η Λίπα είπε επίσης ότι ελπίζει να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

«Θα ήθελα πολύ να αποκτήσω παιδιά μια μέρα», είπε στο περιοδικό. «Αλλά είναι σαν το συνεχές ερώτημα για το πότε θα υπάρξει ποτέ μια καλή στιγμή – πώς θα ταίριαζε με τη δουλειά μου και πώς θα λειτουργούσε αν πήγαινα σε περιοδεία, και πόσο χρόνο θα έπρεπε να αφιερώσω. Νομίζω ότι είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα που θα συμβούν όταν συμβούν».

