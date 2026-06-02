search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 18:38

Η Ντούα Λίπα μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες του γάμου της με τον Κάλουμ Τέρνερ σε μια ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο

02.06.2026 18:38
dua lipa gamos

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες ώστε να προσφέρει μια πρώτη ματιά στον ρομαντικό γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά τον γάμο του ζευγαριού σε μια κλειστή τελετή στο Λονδίνο, η 30χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από την ξεχωριστή περίσταση στο Instagram της.

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία δείχνει τη Λίπα να φιλιέται με τον 36χρονο Τέρνερ, ενώ κάθεται στην αγκαλιά του. Τα πρόσωπά τους ήταν κρυμμένα πίσω από το πλατύ γείσο του καπέλου της. Σε μια άλλη λήψη, η Λίπα χαμογελά καθώς ποζάρει με το κομψό νυφικό σύνολο Schiaparelli υψηλής ραπτικής που περιλάμβανε ένα ιβουάρ σακάκι με χρυσά κουμπιά bijoux και μια ασορτί ασύμμετρη φούστα.

Μια τρίτη φωτογραφία απεικονίζει τους χαμογελαστούς νεόνυμφους να κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς βγαίνουν από τον χώρο τελετής, το Old Marylebone Town Hall, ανάμεσα σε έναν «πόλεμο» από κομφετί. Στην τελευταία εικόνα στο καρουζέλ, η Λίπα και ο Τέρνερ κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς κατεβαίνουν μια σκάλα.

Η μουσικός έγραψε απλά στη λεζάντα της ανάρτησης: «31.05.2026 🤍».

Οι γαμήλιες εορταστικές εκδηλώσεις δεν έχουν τελειώσει για το ζευγάρι. Η Λίπα και ο Τέρνερ φέρονται να σχεδιάζουν να διοργανώσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη γιορτή στη Σικελία αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μετά τον γάμο στο Λονδίνο, μια πηγή κοντά στη Λίπα δήλωσε στο PEOPLE ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη».

«Η τελετή στο Λονδίνο ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν», είπε η πηγή. «Ήταν οικεία και ουσιαστική, και ήταν περιτριγυρισμένοι από αγαπημένα πρόσωπα».

«Έκαναν μια μικρή γιορτή μετά την τελετή και είναι τόσο ενθουσιασμένοι για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει», πρόσθεσε η πηγή.

Η Λίπα και η Τέρνερ είναι μαζί από τον Ιανουάριο του 2024, όταν παρακολούθησαν μαζί το afterparty του Masters of Air στο Λονδίνο. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, έκαναν επίσημη τη ρομαντική τους σχέση στο Instagram.

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2025, η Λίπα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον ηθοποιό του Capture μετά από εβδομάδες εικασιών σε μια συνέντευξη στη βρετανική Vogue.

Είπε στο περιοδικό ότι η Τέρνερ έφτιαξε το δαχτυλίδι της κατά παραγγελία με βάση τις πληροφορίες που της έδωσαν οι καλύτεροι φίλοι και η αδερφή της.

«Έχω εμμονή με αυτό. Είναι τόσο δικό μου», είπε η Λίπα για το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ένα μονόπετρο διαμάντι σε μια φαρδιά χρυσή λωρίδα. «Είναι ωραίο να ξέρεις ότι το άτομο με το οποίο θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου σε ξέρει πολύ καλά».

Η τραγουδίστρια δήλωσε επίσης στη βρετανική Vogue ότι «δεν ήταν ποτέ κάποια που σκέφτηκε πραγματικά έναν γάμο». Ωστόσο, αφού αρραβωνιάστηκε, «κατάλαβε περισσότερο τη βαρύτητά του».

«Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να έχουμε μια ζωή και απλώς, δεν ξέρω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα — είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα», εξήγησε.

Η Λίπα είπε επίσης ότι ελπίζει να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

«Θα ήθελα πολύ να αποκτήσω παιδιά μια μέρα», είπε στο περιοδικό. «Αλλά είναι σαν το συνεχές ερώτημα για το πότε θα υπάρξει ποτέ μια καλή στιγμή – πώς θα ταίριαζε με τη δουλειά μου και πώς θα λειτουργούσε αν πήγαινα σε περιοδεία, και πόσο χρόνο θα έπρεπε να αφιερώσω. Νομίζω ότι είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα που θα συμβούν όταν συμβούν».

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονίζει η Σάρον Στόουν: «Ο πατέρας μου με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη, έτρωγα γερό ξύλο»

Ο 96χρονος Κλιντ Ίστγουντ αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική – Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

sabrina carpenter
LIFESTYLE

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζητά περιοριστικά μέτρα εναντίον stalker που επιχείρησε να μπει στο σπίτι της – «Φοβάται για τη ζωή της»

metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ συμφώνησε σε νέο κανονισμό για τη μετανάστευση… και θυμίζει έντονα ICE 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

aade_elvenizelos
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

sokratis-alafouzos-new
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:42
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

1 / 3