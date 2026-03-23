Η Σακίρα «επιστρέφει» στην Ισπανία μετά τον Πικέ και τα δικαστήρια – Θα δώσει συναυλίες στη Μαδρίτη

Σειρά συναυλιών στη Μαδρίτη θα δώσει τον Σεπτέμβριο η Σακίρα, ολοκληρώνοντας την παγκόσμια περιοδεία της, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία προώθησης καλλιτεχνών και πώλησης εισιτηρίων Live Nation.

Είναι η πρώτη φορά από το 2018 που η Σακίρα θα εμφανιστεί στην Ισπανία. Μέχρι στιγμής έχουν συμφωνηθεί έξι ημερομηνίες μεταξύ 18-27 Σεπτεμβρίου, όμως ο δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Αλμέιδα άφησε να εννοηθεί ότι η 49χρονη τραγουδίστρια μπορεί να δώσει έως και δέκα συναυλίες συνολικά.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο με αβεβαιότητες» το θέαμα που θα παρουσιάσει η σταρ «θα γιορτάζει τη ζωή και τη λατινοαμερικάνικη κουλτούρα», εξήγησε ο Πίνο Σαγκλιόκο, ο πρόεδρος της Live Nation στην Ισπανία, που δεν θέλησε να ανακοινώσει το κόστος του εγχειρήματος.

Με την ευκαιρία αυτή η Live Nation, που οργανώνει και 12 συναυλίες τον Μάιο και τον Ιούνιο με τον άλλο ισπανόφωνο σταρ, τον Μπαντ Μπάνι, θα κατασκευάσει ένα «στάδιο Σακίρα», μια εφήμερη κατασκευή στα νότια της Μαδρίτης χωρητικότητας 50.000 θεατών.

Η ίδια η κολομβιανή σταρ μίλησε με ενθουσιασμό για τις εμφανίσεις της στην Ισπανία, λέγοντας στην εφημερίδα El Pais ότι διατηρεί «ανεξίτηλη σχέση» με τη χώρα.

Τον Φεβρουάριο του 2025 η Σακίρα ξεκίνησε μια παγκόσμια περιοδεία που τιτλοφορείται «Οι γυναίκες δεν κλαίνε άλλο» (“Las mujeres ya no lloran”). Φέτος, στις αρχές Μαρτίου, συγκέντρωσε 400.000 θαυμαστές της σε μια δωρεάν συναυλία που έδωσε στο Μεξικό. Για τις 2 Μαΐου είναι προγραμματισμένη άλλη μια συναυλία στην Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η βραβευμένη με τέσσερα Grammy σταρ έχει πουλήσει περισσότερους από 95 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα της.

Τον Νοέμβριο του 2023 κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία με την ισπανική δικαιοσύνη για να αποφύγει μια δίκη για φοροδιαφυγή ύψους 14,5 εκατ. ευρώ την εποχή που ζούσε στην Ισπανία με τον τότε σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ. Με βάση αυτή τη συμφωνία δήλωσε ένοχη και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή και πρόστιμο 7,3 εκατ. ευρώ. Είχε ήδη καταβάλει 17,45 εκατ. ευρώ στις φορολογικές αρχές της χώρας.

