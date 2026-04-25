search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 09:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.04.2026 07:59

ΗΠΑ: Δύο νεκροί στον ανατολικό Ειρηνικό από αμερικανικό πλήγμα σε ύποπτο σκάφος για διακίνηση ναρκωτικών

Αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους ύποπτου ότι συμμετείχε σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών στοίχισε χθες, Παρασκευή, τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 182 νεκρούς τον απολογισμό αυτής της επίμαχης στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

«Ο στρατός πραγματοποίησε θανατηφόρο πλήγμα σε πλοίο που εκμεταλλεύονταν τρομοκρατικές οργανώσεις», ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Southcom).

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο κυκλοφορούσε σε οδούς γνωστές για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και ότι ήταν αναμιγμένο σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τους όρους που έχει χρησιμοποιήσει για να περιγράψει δεκάδες φονικές επιχειρήσεις από την αρχή της εκστρατείας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι αμερικανικοί στρατιωτικοί αξιωματoύχοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον επτά πλήγματα αυτού του τύπου τον Απρίλιο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 182 το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Το Ρόιτερς κάνει λόγο για φόνους τουλάχιστον 170 ανθρώπων από το Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παράσχει καμιά απόδειξη ότι τα σκάφη που στοχοθετούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόρια.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τα πλήγματα αυτά ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3