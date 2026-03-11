Ψηφιακή κληρονομιά: Τι συμβαίνει με τα social media, τα e-mail και τα online περιουσιακά στοιχεία για όσους φεύγουν από τη ζωή

Από τους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα μέχρι τα e-mail, τις συνδρομές και τα ψηφιακά έσοδα, η σύγχρονη «ψηφιακή περιουσία» μπαίνει πλέον στις διαθήκες και δημιουργεί νέα δεδομένα για κληρονόμους και νομικούς. Πώς λειτουργούν οι ψηφιακοί κληρονόμοι, τι είναι οι μνημειακοί λογαριασμοί και γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν ότι σύντομα οι οικογένειες μπορεί να διαφωνούν όχι για ακίνητα, αλλά για ένα… account.

Στον σύγχρονο κόσμο η ζωή δεν αφήνει μόνο υλικά ίχνη, αλλά και ένα τεράστιο ψηφιακό αποτύπωμα. Φωτογραφίες, μηνύματα, αναρτήσεις, e-mail, συνδρομές και ολόκληρα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνθέτουν μια νέα μορφή περιουσίας που συνεχίζει να υπάρχει ακόμη και όταν ο κάτοχός της δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του φαινομένου. Μόνο σε μία μεγάλη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, εκατομμύρια λογαριασμοί ανήκουν ήδη σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει, ενώ οι προβλέψεις μιλούν για μια εποχή όπου οι λογαριασμοί των νεκρών θα ξεπερνούν εκείνους των ζωντανών. Η ψηφιακή παρουσία, με άλλα λόγια, επιβιώνει για πολύ περισσότερο από τη φυσική.

Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν αρχίσει να προσφέρουν εργαλεία διαχείρισης των λογαριασμών μετά θάνατον. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης – έναν ψηφιακό κληρονόμο – ο οποίος θα αποκτήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες όταν ο λογαριασμός καταστεί ανενεργός λόγω θανάτου.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και πραγματοποιείται μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ. Ο διαχειριστής που θα οριστεί μπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση, όπως να κατεβάσει δεδομένα ή να διαχειριστεί ορισμένα στοιχεία του λογαριασμού, χωρίς όμως να λειτουργεί πλήρως ως ο αρχικός χρήστης.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μεγάλοι πάροχοι επιτρέπουν τον ορισμό διαχειριστή για έναν ανενεργό λογαριασμό, ώστε το περιεχόμενο – όπως σημαντικά e-mail ή αρχεία – να μπορεί να μεταβιβαστεί σε κάποιον συγγενή ή συνεργάτη.

Υπάρχει, βέβαια, και η αντίθετη επιλογή με τον κάτοχο ενός λογαριασμού να μπορεί να ζητήσει εκ των προτέρων την οριστική διαγραφή του μετά τον θάνατό του, ώστε κανείς να μην αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.

Η ψηφιακή παρουσία δεν έχει μόνο συναισθηματική αξία. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έχει και οικονομική.

Λογαριασμοί με χιλιάδες ή εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα παράγουν διαφημιστικά έσοδα, συνεργασίες και εμπορικές συμφωνίες. Έτσι, η διαχείρισή τους μπορεί να μεταβιβαστεί σε κληρονόμους, όπως ακριβώς συμβαίνει με μια επιχείρηση.

Νομικοί που ασχολούνται με το κληρονομικό δίκαιο επισημαίνουν ότι όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια οι ψηφιακοί λογαριασμοί εμφανίζονται σε διαθήκες. Σελίδες που αποφέρουν σταθερό εισόδημα ή σημαντική επιρροή αντιμετωπίζονται πλέον ως περιουσιακά στοιχεία και περνούν σε παιδιά ή συγγενείς, συχνά με συγκεκριμένους όρους διαχείρισης.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, στο μέλλον να δούμε κληρονόμους να συγκρούονται όχι για ακίνητα ή καταθέσεις, αλλά για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση ενός δημοφιλούς online προφίλ.

Εκτός από τα κοινωνικά δίκτυα, η ψηφιακή κληρονομιά μπορεί να περιλαμβάνει πολλά ακόμη στοιχεία, όπως ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αποθηκευμένα αρχεία, κωδικούς πρόσβασης, πληρωμένες συνδρομές σε υπηρεσίες streaming ή cloud, ακόμη και επενδύσεις σε μετοχές ή κρυπτονομίσματα που βρίσκονται σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή την πλευρά της περιουσίας τους όταν συντάσσουν διαθήκη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παράλειψη αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους συγγενείς που μένουν πίσω, καθώς η πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς συχνά απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των ψηφιακών λογαριασμών, οι νόμιμοι κληρονόμοι μπορούν συνήθως να ζητήσουν την οριστική διαγραφή τους, χωρίς όμως να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει και μια ειδική κατηγορία προφίλ για χρήστες που έχουν φύγει από τη ζωή, τους λεγόμενους μνημειακούς ή «εις μνήμην» λογαριασμούς.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το προφίλ παραμένει ενεργό ως ψηφιακό μνημείο. Οι φίλοι και οι ακόλουθοι μπορούν να βλέπουν παλιές δημοσιεύσεις, να αφήνουν μηνύματα ή να θυμούνται στιγμές από τη ζωή του εκλιπόντος.

Ωστόσο, οι λογαριασμοί αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέες αναρτήσεις ούτε να τροποποιηθούν, λειτουργώντας περισσότερο ως ένας χώρος μνήμης παρά ως ενεργό προφίλ.

Η ψηφιακή εποχή αλλάζει ακόμη και τον τρόπο που σκεφτόμαστε την κληρονομιά. Εκτός από σπίτια, οικόπεδα και καταθέσεις, οι άνθρωποι αφήνουν πλέον πίσω τους και μια ολόκληρη διαδικτυακή ζωή. Και όσο το διαδίκτυο γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας, τόσο πιο πιθανό είναι στο μέλλον η μεγαλύτερη «κληρονομιά» κάποιου να μην βρίσκεται σε ένα χρηματοκιβώτιο αλλά σε έναν λογαριασμό στο cloud.

Διαβάστε επίσης:

Mε καρκίνο διαγνώστηκε ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Σύντομα θα με δείτε καραφλό – Θα βγούμε δυνατοί»

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθια τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε τρεις μαθητές Γυμνασίου, που κατασκεύασαν και πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε προαύλιο σχολείου





