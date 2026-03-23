ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 00:29
23.03.2026 23:12

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Με χειροπέδες στο τμήμα μετά τη σύλληψή του – «Με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία»

Νέο υλικό από κάμερα σώματος αστυνομικού που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ κατά τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2024 στο Σαγκ Χάρμπορ, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ ο τραγουδιστής εμφανίζεται νευρικός και προσπαθεί να ελαφρύνει το κλίμα με αμήχανα σχόλια.

Ο ταραγμένος Τζάστιν Τιμπερλέικ καταγράφηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα να εκφράζει παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν, επιχειρώντας παράλληλα να μειώσει την ένταση με ένα αμήχανο αστείο.

Βρισκόταν σε «ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση»

Σημειώνεται ότι ο Τίμπερλεϊκ είχε προηγουμένως επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση του υλικού, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν «σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τις αρχές στο δρόμο».

Στο βίντεο, ο 45χρονος τραγουδιστής εμφανίζεται να φορά χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα, προσπαθώντας να διατηρήσει ευγενική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούσε να υποβαθμίσει την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει εκείνο το βράδυ.

«Εκτιμώ ότι κάνετε τη δουλειά σας», είπε ο διάσημος καλλιτέχνης. «Ήπια ένα μαρτίνι και απλώς ακολούθησα τους φίλους μου μέχρι το σπίτι».

Αστυνομικός ακούγεται να εξηγεί στον βραβευμένο με Grammy καλλιτέχνη ότι, βάσει των παρατηρήσεων των αρχών και της κακής επίδοσής του στα τεστ νηφαλιότητας που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, αποφασίστηκε η σύλληψή του.

«Με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία»

Εμφανώς απογοητευμένος, ο Τίμπερλεϊκ απάντησε: «Με αντιμετωπίζετε σαν εγκληματία». Ο τραγουδιστής φάνηκε να προσπαθεί να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με σχόλια προς τους αστυνομικούς.

Αναφερόμενος σε έγγραφα της αστυνομίας όπου η φυλή του αναγραφόταν ως «white», ο Τίμπερλεϊκ ρώτησε αστειευόμενος «λευκός;», πριν γελάσει και διευκρινίσει ότι επρόκειτο για αστείο.

Σε ξεχωριστό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται συγχυσμένος και νευρικός ως προς τις οδηγίες που του δόθηκαν για τα αλκοτέστ.

«Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα»

«Είναι δύσκολες δοκιμασίες», είπε. «Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα».

Όταν ρωτήθηκε αν επισκεπτόταν τα Χάμπτονς, ο πρώην τραγουδιστής των *NSYNC απάντησε: «Ναι, είμαι σε περιοδεία – σε παγκόσμια περιοδεία. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω… Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».

Τελικά του πέρασαν χειροπέδες και τέθηκε υπό κράτηση, καθώς αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ.

Ο ερμηνευτής κατέληξε σε συμφωνία παραδοχής ενοχής στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, λιγότερο από τρεις μήνες μετά το περιστατικό.

Μετά τη συμφωνία, ο Τίμπερλεϊκ προέβη σε δήλωση καταδικάζοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Ήταν ένα λάθος…»

«Προσπαθώ να θέτω πολύ υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου και αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν αντάξια αυτών», δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο. «Ακόμη κι αν έχετε πιει ένα ποτό, μην οδηγήσετε – υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές».

Όπως σημείωσε, μεταξύ των επιλογών είναι η επικοινωνία με φίλο, η χρήση ταξί ή εφαρμογών μετακίνησης όπως το Uber.

Καταλήγοντας, ανέφερε: «Ήταν ένα λάθος που έκανα, αλλά ελπίζω ότι όποιος παρακολουθεί και ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μάθει από αυτό. Εγώ σίγουρα έμαθα».

Ο Τίμπερλεϊκ είναι πατέρας δύο αγοριών, του Σίλας, 10 ετών, και του Φινέας, πέντε ετών, τα οποία απέκτησε με τη σύζυγό του Jessica Biel, 44 ετών.

