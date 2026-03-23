Εβελίνα Νικόλιζα για τη Μπέσσυ Αργυράκη: Είχα θυμό προς τη μητέρα μου γιατί έλειπε πολύ όταν ήμουν μικρή

Μνήμες από την παιδική της ηλικία μοιράστηκε η Εβελίνα Νικόλιζα, δηλώνοντας πως θύμωνε πολύ με τη μητέρα της, λόγω της συχνής απουσίας της από το σπίτι καθώς η Μπέσσυ Αργυράκη έκανε περιοδείες στο εξωτερικό.

Η κόρη της Μπέσσυς Αργυράκη τόνισε ότι η κατάσταση αυτή της προκαλούσε θυμό και την έκανε να πιστεύει πως αν, η ίδια βελτιωνόταν, η μητέρα της θα απουσίαζε λιγότερο.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, Fashion Snap, η youTuber ανέτρεξε στα παιδικά της χρόνια, λέγοντας: «Θύμωσα πολύ στη μητέρα μου, είχα θυμό στο “γιατί έλειπε τόσο πολύ όταν ήμουν μικρή. Κάπως το μετέφραζα στο παιδικό μου μυαλό ότι αν ήμουν “καλύτερη”, η μαμά μου θα έμενε στο σπίτι, αλλά δεν είμαι “αρκετή” για να την κάνω να μην φεύγει και να κάθεται να με δει να μεγαλώνω. Καταλαβαίνω τώρα πόσο λάθος είναι αυτό, αλλά τότε έβγαζε πολύ νόημα στο μυαλό μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η YouΤuber αναφέρθηκε στη σχέση της με το φαγητό, εξηγώντας πως καταφεύγει σε αυτό, όταν νιώθει στενοχώρια, αλλά και χαρά. Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε πως έχει κάνει ακραίες δίαιτες, ενώ μία περίοδο τρεφόταν μόνο με καρπούζι επί τρεις μέρες. «Τρώω, όταν είμαι στενοχωρημένη, χαρούμενη, νομίζω ότι μοιράζομαι όλα μου τα συναισθήματα με το φαγητό. Επειδή και η μαμά μου έκανε δίαιτες και διατροφές από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινούσαμε μαζί. Κάτι ακραίες δίαιτες που υπήρχαν τότε… 15 μέρες σούπα λαχανικών, πρωί, μεσημέρι βράδυ… Τρεις μέρες, τρία μήλα, τρία γιαούρτια… Είναι θάνατος αυτό για τον οργανισμό. Μία φορά έκανα τη δίαιτα του καρπουζιού, έτρωγα τρεις μέρες μόνο καρπούζι, είχα λιώσει».

