ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:42
25.03.2026 12:27

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Άλκηστις Πρωτοψάλτη (Video)

Στόχος διαδικτυακής απάτης με τεχνητή νοημοσύνη έγινε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια να κινείται άμεσα νομικά, απευθυνόμενη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, άγνωστα άτομα κατασκεύασαν με τεχνητή νοημοσύνη ένα βίντεο όπου η Άλκηστις Πρωτοψάλτη φαίνεται να διαφημίζει προϊόντα, χωρίς η ίδια να έχει οποιαδήποτε σχέση ή να είχε δώσει την έγκρισή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν άνθρωποι από το περιβάλλον της εντόπισαν το επίμαχο βίντεο να διακινείται μέσω Facebook και την ενημέρωσαν άμεσα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην τηλεοπτική εκπομπή, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ήρθε αντιμέτωπη με μία αλλοιωμένη εικόνα του εαυτού της, όπου η φωνή και η μορφή της είχαν αναπαραχθεί τεχνητά.

Όταν έλαβε γνώση της απάτης, η τραγουδίστρια απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Μέσω των νομικών εκπροσώπων της, ζήτησε να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται για την κατασκευή και τη διάδοση του παραπλανητικού αυτού υλικού.

Στην ανάρτησή της στα social media, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έγραψε χαρακτηριστικά:

«SOS ΠΡΟΣΟΧΗ. Ψεύτικο βίντεο με εμένα που διαφημίζω αηδίες. Οι δικηγόροι μου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος ενημερώθηκαν. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ!!!», εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την εκμετάλλευση της εικόνας της με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών.

