Eurovision: Ο Akylas επέστρεψε από την περιοδεία του στη Φινλανδία με αμυγδαλίτιδα – «Περάσαμε ωραία…» (video)

Ο Akylas επέστρεψε από τη Φινλανδία με «κληρονομιά» μια ασθένεια. Ο φετινός μας εκπρόσωπος στην Eurovision, εμφανίστηκε… κουκουλωμένος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε πως η περιοδεία του στο εξωτερικό για το promotion του Ferto πήγε καλά, ωστόσο η ασθένεια τον λύγισε στο τέλος…

«Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φινλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε…» είπε και φανερά καταβεβλημένος, το μόνο που μπόρεσε να προσθέσει ήταν ότι «ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη».

