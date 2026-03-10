Ριάνα: Σοκάρουν τα βίντεο που ανέβαζε πριν την επίθεση η γυναίκα που πυροβόλησε έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας (Video)

Ανησυχητικά βίντεο και αναρτήσεις στο διαδίκτυο όπου επιτίθεται λεκτικά στη Ριάνα είχε δημοσιεύσει η Ivanna Lisette Ortiz λίγες ημέρες πριν από την επίθεση με πυροβολισμούς στο σπίτι της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες. Η 35χρονη συνελήφθη και, πλέον, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Ortiz φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον της οικίας της Ριάνα στο Λος Άντζελες, χτυπώντας με πολλαπλές σφαίρες την κεντρική πύλη της έπαυλης, αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν στον χώρο του ακινήτου.

😳 Ivana Lisette Ortiz — the 35-year-old woman accused of shooting at Rihanna's home on Sunday — apparently posted a bizarre message addressing the singer just weeks before the incident.



What we know: https://t.co/8RYAsjpUQ1 pic.twitter.com/glyeF4MaNE — TMZ (@TMZ) March 9, 2026

Το περιστατικό φαίνεται να είχε προαναγγελθεί μέσα από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων της Ortiz τις προηγούμενες εβδομάδες, στις οποίες επιτίθεται λεκτικά στην τραγουδίστρια και στις οποίες μπορεί να διακρίνει κανείς μια εμμονή μαζί της.

«Ριάνα, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου» ακούγεται να λέει σε βίντεο με τίτλο «Το ημερολόγιο μιας γυναίκας που προσεύχεται» που δημοσίευσε στο κανάλι της στο youtube, απευθυνόμενη στη Ριάνα.

Στο ίδιο βίντεο συνεχίζει με επιθετικές και αποσπασματικές φράσεις: «Θέλεις να με σκοτώσεις; Σκάσε. Ναι, είναι μάγισσα. Είναι μάγισσα. Εγώ είμαι φρουρός. Είναι μάγισσα. Βγάλτε αυτή την ανόητη κοπέλα από εδώ».

This is Ivanna Ortiz, the woman who tried to take Rihanna’s life. Here she is in a video from a month ago expressing her dislike for Rihanna…. pic.twitter.com/6hIgEgopvl — ۟ (@headnavy) March 9, 2026

Σε ανάρτησή της στο Facebook στις 24 Φεβρουαρίου -για ακόμα μια φορά- απευθυνόμενη στην τραγουδίστρια, έγραφε:

«Ριάνα, είσαι εκεί; Γιατί περίμενα να μου μιλήσεις απευθείας, αντί να κινείσαι κρυφά και να μιλάς για μένα εκεί που δεν βρίσκομαι».

Σε άλλη ανάρτηση είχε δημοσιεύσει φωτογραφία του ράπερ Drake με τη λεζάντα: «Όταν ο Drake έμαθε ότι η Ριάνα έχει AIDS».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από ένα λευκό Tesla, το οποίο μετά από περίπου δέκα πυροβολισμούς προς την πύλη της κατοικίας, απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και, σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα εντοπίστηκε από ελικόπτερο της αστυνομίας σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου, όπου η Ortiz συνελήφθη περίπου 30 λεπτά μετά την πρώτη κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Ριάνα φέρεται να βρισκόταν στην οικία της, τη στιγμή του περιστατικού, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Παραμένει άγνωστο, ωστόσο, αν στο ακίνητο βρίσκονταν εκείνη την ώρα και τα άλλα μέλη της οικογένειας, ο σύντροφός της, ASAP Rocky ή τα παιδιά τους.

Η 35χρονη παραμένει υπό κράτηση, με την εγγύηση να έχει οριστεί περίπου στα 10,2 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του ένα όπλο, καθώς και επτά κάλυκες. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής η Ριάνα δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση.

Διαβάστε επίσης:

Έλλη Τρίγγου: «Δεν μου λέει κάτι ο γάμος – Δεν θέλω ανθρώπους ταγμένους σε μένα» (Video)

Παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος – «Ο γάμος θα γίνει τον Μάιο σε πολύ στενό κύκλο» (Video)

Δημήτρης Πιατάς: «Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν ήταν απλώς φίλος, ήταν αδερφός – Του έδωσα μια υπόσχεση και δεν την τήρησα» (Video)

