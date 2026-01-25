Ο… σοφός (!!!) γέρων του ΠΑΣΟΚ, που απειλεί μέσα ενημέρωσης και προσβάλει βουλευτές – Μήπως να τον μαζέψει λίγο η Διαμαντοπούλου;

Το είδαμε κι αυτό. Απολειφάδια του βαθέως και της χειρότερης εκδοχής του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ να απειλούν με… κακά ξεμπερδέματα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, που αξιολογούν την πολιτική παρουσία της Άννας Διαμαντοπούλου κάπως διαφορετικά από τον τρόπο (προσωπολατρεία για την ακρίβεια) που το κάνει ο ίδιος.

Το όνομά του είναι Παναγιώτης Λούσκος: Κομματάρχης της Άννας Διαμαντοπούλου, παλαιότερα στενός συνεργάτης της Βάσως Παπανδρέου – η συνεργασία του με την οποία διακόπηκε κάποια στιγμή, μάλλον όχι με τις καλύτερες εντυπώσεις – είχε ήδη… ξεχάσει πώς είναι το ΠΑΣΟΚ (και το ΠΑΣΟΚ τον είχε ξεχάσει βέβαια), όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο της μάχης ηγεσίας πέρσι η αγαπημένη του παράγοντας. Και τότε άρχισε να ασχολείται με το Κίνημα, επιτιθέμενος σε στελέχη – συνήθως χωρίς να κατονομάζει – και να σχολιάζει με ληρολογήματα πρόσωπα και καταστάσεις.

Και έκανε μία ανάρτηση, εντελώς παραπλανητική και παραπειστική – κοινώς, λέει ψέματα: Παραθέτει δύο δημοσιεύματα (του Ποντικού το ένα από αυτά), τα οποία λένε πάνω κάτω ότι η Διαμαντοπούλου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ μετεκλογικά – διότι δεν την αποκλείει ρητά, αλλά παραπέμπει σε αποφάσεις “για το καλό της χώρας”.

Και παράλληλα ο κ. Λούσκος παραθέτει τη συνέντευξη της φίλης του της Άννας, στην «ΕΦΣΥΝ», που έχει τίτλο «πολιτικά και ηθικά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη ΝΔ».

Δίνει έτσι την εντύπωση ότι τα μέσα παραποιούν τα λεγόμενα και τη θέση της Διαμαντοπούλου και άλλα τέτοια ωραία.

Μόνο που τα δημοσιεύματα, που επικαλείται ο Λούσκος, δεν έγιναν με βάση τη συνέντευξη στην Εφσύν, η οποία δημοσιεύτηκε το Σάββατο. Έγιναν… μία μέρα νωρίτερα, με βάση άλλη συνέντευξη!!!

Το δημοσίευμα του Ποντικού ήταν της Παρασκευής και έγινε με βάση τα όσα είπε η Διαμαντοπούλου στα parapolitika, όπου η πρώην κοινοτική επίτροπος και άλλοτε πολιτική φίλη του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε αφήσει πολλά… δικαιώματα για ερμηνείες.

Απλά το Σάββατο στην Εφσύν τα «μάζεψε» λίγο.

Σημειωτέον δε, ότι το Ποντίκι είχε δημοσίευμα το Σάββατο για τη συνέντευξη Διαμαντοπούλου στην Εφσύν με τον εξής τίτλο: «Άννα Διαμαντοπούλου: “Πολιτικά και ηθικά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη ΝΔ, αποφάσεις μετά τις εκλογές με βάση το συμφέρον της χώρας”».

Καμία παραποίηση, καμία παραπλάνηση λοιπόν.

Αλλά ο Λούσκος αλλάζει τη σειρά των δημοσιευμάτων, για να επιδοθεί στη συνέχεια σε ένα πραγματικό παραλήρημα:

Μιλά για «στρατευμένα πολυεργαλεία των ΜΜΕ εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ», που «στοχοποιούν όσους αθροίζουν και μεγαλώνουν την ΠΑΡΑΤΑΞΗ» που ερμηνεύουν την Διαμαντοπούλου «κατά το δοκουν , για να συνεχίσουν την τρικυμία στο ποτήρι της εσωστρέφειας που ξεκίνησαν προχθές¨».

Και καταλήγει με μία ευθεία απειλή, την οποία ονομάζει… «συμβουλή». Ιδού τι γράφει:

«Υ.Γ. Συμβουλή του <<σοφού γέροντος>> …μην το συνεχίσετε γιατί θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα…».

Ας το ξεκαθαρίσουμε λίγο «σοφέ γέροντα», με την αφόρητη και γελοία αυτοαναφορικότητα:

1. Απειλές προληπτικής λογοκρισίας δεν γίνονται ανεκτές – ας τις κάνει στην… παραλιακή ο κ. Λούσκος.

2. Οι εποχές που έλυνε και έδενε στο ΠΑΣΟΚ έχουν περάσει. Τώρα προκαλεί μόνο γέλωτα.

3. Ας διευκρινίσει λίγο αυτά τα «κακά ξεμπερδέματα». Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι εννοεί.

4. Τα ξέρει αυτά η Διαμαντοπούλου; Κινείται και κάνει αναρτήσεις εν γνώσει της ή είναι αποκλειστικά δικές του εμπνεύσεις;

Κι ένα ερώτημα: Με κάτι τέτοιους στο πλευρό της, περιμένει να πάει καλά στο νότιο τομέα η Άννα Διαμαντοπούλου;

Κι μία επισήμανση: Με ένα απλό σκρολάρισμα, φαίνεται ότι έχει συνήθεια να επιτίθεται σε μέσα ενημέρωσης, με την ίδια μανιέρα, ότι δηλαδή παραποιούν την… Αλήθεια για την Άννα Διαμαντοπούλου:

Στο μεταξύ στα… διαλείμματα και επειδή ο Λούσκος… υπηρετεί την… ενότητα και την… ομοψυχία του ΠΑΣΟΚ επιτίθεται με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και σε βουλευτές του Κινήματος, όπως την Νάντια Γιαννακοπούλου. Στην οποία καταλογίζει ότι είναι δύσκολο να καταλάβει της Διαμαντοπούλου «…γιατί τόσο της κόβει…»!!!

Καλά θα πάει αυτό Άννα…

