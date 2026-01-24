Άννα Διαμαντοπούλου: «Πολιτικά και ηθικά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη ΝΔ, αποφάσεις μετά τις εκλογές με βάση το συμφέρον της χώρας»  

Την άποψη ότι «το εκλογικό τοπίο μεταβάλλεται συνεχώς, τόσο ως προς τα κόμματα όσο και ως προς τα πρόσωπα και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής», άρα το ΠΑΣΟΚ θα λάβει τις αποφάσεις του για ενδεχόμενες συνεργασίες «την επομένη των εκλογών, με βάση την εντολή του ελληνικού λαού» και θα λειτουργήσει «με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον της πατρίδας και την προοπτική εφαρμογής των αδιαπραγμάτευτων προταγμάτων μας» διατυπώνει η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της στην «ΕΦΣΥΝ» του Σαββάτου.

Απαντώντας δε στις επικρίσεις ότι η προσέγγισή της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο (ειδικά εάν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει καν να βρεθεί στη δεύτερη θέση) να συνεργαστεί με το κυβερνών κόμμα, τονίζει ότι «πολιτικά και ηθικά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία».

Ως προς την πορεία προς τις εκλογές και τυχόν συνεργασία, προφανώς με κόμματα του προοδευτικού χώρου, η κυρία Διαμαντοπούλου το αποκλείει και περιγράφει πώς θεωρεί την προσπάθεια διεύρυνσης: «Το ΠΑΣΟΚ λέει ναι στη διεύρυνση και όχι στη συνομοσπονδία κομμάτων, η οποία όπου επιχειρήθηκε απέτυχε και διαλύθηκε, ακόμη και στην Ελλάδα. Διεύρυνση σημαίνει αυτόνομη κάθοδος, αμφίπλευρο άνοιγμα, πρόσκληση σε πρόσωπα και στελέχη, στους πολίτες που έδιναν τις μεγάλες πλειοψηφίες στο ΠΑΣΟΚ. Σ’ αυτούς που στράφηκαν στον κ. Μητσοτάκη και στον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως σε όσους επέλεξαν να απέχουν, από απογοήτευση για το πολιτικό μας σύστημα. Προϋπόθεση είναι το πολιτικό ήθος. Παράλληλα βέβαια, συνεργασίες στη Βουλή και στην κοινωνία με όλες τις προοδευτικές φωνές για τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα και τον λαό. Είναι εθνικό χρέος του ΠΑΣΟΚ να δώσει διέξοδο για μια άλλη διακυβέρνηση της χώρας».

Όσον για τον κίνδυνο να βρεθεί τρίτο, λόγω και της εμφάνισης των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, η πρώην κοινοτική επίτροπος εξηγεί:

«Ιστορικά, σε περιόδους κρίσεων και πολιτικής ρευστότητας εμφανίζονται πρόσωπα-σωτήρες που καταγγέλλουν συνολικά το σύστημα και υπόσχονται σωτηρία. Στην Ελλάδα έχουμε ζήσει την τελευταία 15ετία πάνω από δέκα προσωποπαγή κόμματα ποντάροντας μεταξύ μίσους και ελπίδας, που έλαμψαν και εξαφανίστηκαν ή διαλύθηκαν, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ, ως ιστορικό κόμμα με μεγάλα επιτεύγματα αλλά και λάθη, με συμβολή στην καλύτερη δημοκρατία που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας, δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο στο συναίσθημα. Οφείλει να κατανοεί τον θυμό και την οργή των πολιτών, αλλά να ακουμπά και την ψυχή και τον νου».

Για το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το διακύβευμα είναι «το όραμα και η πρόταση για τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα» και θέτει το πλαίσιο της διαδικασίας, αφήνοντας και αιχμές: «Προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι η πορεία προς το συνέδριο να είναι καθαρά πολιτική, με ζητήματα που αφορούν τη χώρα και τον λαό, με ιδεολογικά χαρακτηριστικά που να δικαιώνουν τις ταλαιπωρημένες από όλα τα κόμματα έννοιες “προοδευτικός και δημοκράτης”, και συντροφική, αποφεύγοντας διαφοροποιήσεις για το φαίνεσθαι».

