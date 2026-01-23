Άννα Διαμαντοπούλου: Ανοιχτή σε συνεργασία με ΝΔ, αποφάσεις το βράδυ των εκλογών – Το κριτήριο της β’ θέσης και γιατί φοβάται το συνέδριο

Στο τραπέζι θα τεθεί το βράδυ των εκλογών το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, σύμφωνα με την Άννα Διαμαντοπούλου.

Την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά πιο έντονα από ποτέ για «προοδευτικές συνεργασίες» και ετοιμάζεται να καλέσει στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δυνάμεις από την κεντροαριστερά για διάλογο επί μεγάλων ζητημάτων, η κυρία Διαμαντοπούλου επιχειρεί να κάψει εν τη γενέσει της αυτή την προσπάθεια.

Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να συνεργαστεί το Κίνημα με τη ΝΔ (είτε με άλλο αρχηγό, είτε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη) το βράδυ των εκλογών – και αυτό είναι κάτι που μόνο ενθαρρυντικό μήνυμα δεν στέλνει για το διάλογο και την προσέγγιση που θέλει να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης σε δυνάμεις του κεντροαριστεράς. Είτε πρόκειται για κόμματα, είτε και για πρόσωπα, προς τα οποία έχει απευθύνει προσκλητήριο.

Σε συνέντευξή της στα parapolitika και απαντώντας στο ερώτημα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εάν η ΝΔ είναι πρώτη και δεν σχηματίζει κυβέρνηση, η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν αποκαλυπτική: Παρέπεμψε σε αποφάσεις το βράδυ των εκλογών, συνδυάζοντας τις επερχόμενες εξελίξεις με ό,τι είχε γίνει το 2012 και την τότε συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. «Για να σταθεί όρθια η χώρα», όπως είπε.

Αφήνοντας στην άκρη – δεν το ανέφερε καν ως στόχο – το ενδεχόμενο να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές, η κυρία Διαμαντοπούλου απέκλεισε μεν επί της αρχής το σενάριο της συνεργασίας με τη ΝΔ, έχοντας όμως την οπτική ότι το Κίνημα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και στην περίπτωση που θα είναι και μετά τις εκλογές – και εδώ είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο στην προσέγγιση που κάνει η έμπειρη πολιτικός.

«Είναι στα όρια της πολιτικής αυτοκτονίας να πεις, εγώ ως αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεργαστώ με την κυβέρνηση, την οποία σήμερα πολεμώ, με την οποία έχω απόλυτα διαφορετική θέση και μάλιστα έχω και ηθικά θέματα λόγω των υποκλοπών. Άρα αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί σε καμία περίπτωση» είπε αρχικά επ’ αυτού και στη συνέχεια έθεσε και το προκείμενο, φανερώνοντας τις βαθύτερες σκέψεις της: «Όταν πάμε όμως στις εκλογές και τεθούν τα ερωτήματα, δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα είναι, ποιοι θα είναι αρχηγοί, δεν ξέρουμε ούτε καν στη ΝΔ ποιος θα είναι. Σε όλα τα σενάρια αυτά, το ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει με κύριο κίνητρο το συμφέρον της χώρας. Το συμφέρον της χώρας θα εξαρτάται και από το ποιος θα είναι κυβέρνηση, αλλά και από το ποιος θα είναι αντιπολίτευση. Σκεφτείτε να αφεθεί η χώρα σε αξιωματική αντιπολίτευση ακραίων» είπε με νόημα.

Ουσιαστικά η κυρία Διαμαντοπούλου δεν αποκλείει συνεργασία με τη ΝΔ, λέει ότι η απόφαση θα ληφθεί με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα και στην πραγματικότητα περιγράφει δύο σενάρια:

Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ (προσδοκώντας προφανώς ότι σε πιθανές δεύτερες θα ενισχυθεί ως η κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς), διότι αν συνεργαστεί «θα αφεθεί η χώρα σε αξιωματική αντιπολίτευση ακραίων».

Εάν όμως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεύτερο, αλλά περιοριστεί σε πιο χαμηλή θέση, τότε προφανώς θα εξετάσει τη συνεργασία με τη ΝΔ «με κύριο κίνητρο το συμφέρον της χώρας».

Γιατί δεν θέλει ψήφισμα στο συνέδριο – Απάντηση στον Δούκα

Με εμφανή πλέον την (θετική) προσέγγιση που κάνει η Άννα Διαμαντοπούλου στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, μοιάζει επιβεβλημένη η άρνησή της να αποφασίσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τις μετεκλογικές συνεργασίες και να δεσμεύσει έτσι την ηγεσία. Εμμέσως δηλαδή παραδέχεται ότι η πλειοψηφία του συνεδρίου μπορεί όντως να αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ – διαφορετικά, εάν εκτιμούσε ότι η δική της θέση έχει γοητεύσει την βάση του Κινήματος, δεν θα αρνούνταν να τεθεί σε ψηφοφορία κάτι τέτοιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, επιτέθηκε στον Χάρη Δούκα που έχει ζητήσει να λάβει απόφαση το συνέδριο και μάλιστα γενίκευση την κατηγορία εναντίον τον, χρεώνοντάς του ότι αμφισβητεί τα στελέχη και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρότι ο δήμαρχος της Αθήνας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας.

«Η αναφορά μας είναι απολύτως ξεκάθαρη. Όποιος την αμφισβητεί, απλά θέτει σε αμφισβήτηση όλα τα στελέχη. Έχει ειπωθεί από τον πρόεδρο, έχει ειπωθεί απ’ όλους τους υποψήφιους προέδρους. Είναι η στάση όλων μας ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Οπότε αυτή η προσέγγιση που έχει χαρακτηριστικά ψηφίσματος, ψηφίσματα έχουμε βγάλει για διάφορα πράγματα στα συνέδρια, δεν νομίζω να προσφέρει κάτι και δεν χρειάζεται να αμφισβητηθεί η θέση όλων και ιδιαίτερα του προέδρου, που το έχει πει με τον πιο σαφή τρόπο».

Όχι στον Τσίπρα, κριτική σε Ανδρουλάκη για Ζωή

Η Άννα Διαμαντοπούλου οριοθέτησε και τις σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ άσκησε κριτική για μία παλαιότερη σύμπλευση με την Πλεύση Ελευθερίας για κατάθεση πρότασης μομφής στην κυβέρνηση: «Ο κύριος Τσίπρας καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να πάνε μαζί του. Δεν ζητάει να πάνε μαζί. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει… δεν νομίζω ότι μας ωφέλησε σε οτιδήποτε η υπογραφή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με τις εξελίξεις που είχαμε μετά. Εκτιμώ τότε ότι η υπογραφή έγινε σε μεγάλο βαθμό γιατί έπρεπε να κληθούν όλα τα κόμματα και να συγκεντρωθεί ο αριθμός των υπογραφών. Θεωρώ ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σαφές να διαχωρίζει τη θέση του από τέτοια κόμματα και τέτοιου είδους αντιδράσεις».

Ολόκληρη η συνέντευξη:

