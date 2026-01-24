Από τον εξώστη στην αυλή του ΠΑΣΟΚ τρέχουν οι διεργασίες στην κεντροαριστερά – Γέφυρες σε ΣΥΡΙΖΑ και Χαρίτση

“Κράτα με να σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό”, αυτό ήταν το σχόλιο κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ για τα ρεπορτάζ που διαβάζετε εδώ και μέρες στο Ποντίκι και αφορούν τις διεργασίες στην κεντροαριστερά μετά την σταδιακή αλλαγή πλεύσης του Νίκου Ανδρουλάκη που προχώρησε σε προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις. Τι εννοούσε με την φράση αυτή; Ότι έχει γίνει αντιληπτό σε όλες τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, πως αν δεν υπάρξει ένα ευρύτερο σχήμα η κυριαρχία Μητσοτάκη δεν μπορεί να απειληθεί. Στοιχείο που αποτύπωσαν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις της εβδομάδας. Η ΝΔ σε τρεις έρευνες (Opinion Poll, Pulse, Metron Analysis) διευρύνει την διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ και οι “βελόνες” της αντιπολίτευσης κινούνται προς τα κάτω. Με αυτά τα δεδομένα, κάτι φαίνεται να αλλάζει, κάτι κινείται στην κεντροαριστερά μετά από καιρό…

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν προχωρήσει σε μια αλλαγή στρατηγικής με προσκλητήρια συμπόρευσης και μάλιστα με κάλεσμα των κομμάτων του προοδευτικού χώρου στο συνέδριο που θα γίνει 27-29 Μαρτίου σε κοινό τραπέζι που θα αφορά την Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκεί θα κληθούν σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ενώ αποτελεί ερώτημα αν θα κληθεί και η Πλεύση Ελευθερίας που επίσης είχε στηρίξει την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Από την Χαριλάου Τρικούπη απαντούν ότι ακόμα δεν έχει πλήρως σχηματοποιηθεί το σχετικό προσκλητήριο. Την ίδια ώρα γνωρίζουν ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει διέξοδος και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν σκοπεύει να μιλήσει με κόμματα αλλά με πρόσωπα. Κάτι που σημαίνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα απευθύνει κάλεσμα στο πρώην κόμμα του. Αυτό το κενό εντοπίζουν στο ΠΑΣΟΚ και επιθυμούν να τραβήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ κοντά τους απομακρύνοντας τον από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελλος από την πλευρά του δηλώνει ότι είναι θετικός σε οποιοδήποτε κάλεσμα που αφορά την συνένωση δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, αφήνοντας την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις τρέχουν και στη Νέα Αριστερά που έχει συνέδριο. Από τις διαδικασίες δεν αποκλείεται να προκύψει ακόμα και διάσπαση καθώς ο Αλέξης Χαρίτσης έχει εντελώς διαφορετική στρατηγική από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θέλει τις συγκλήσεις με τα κόμματα της κεντροαριστεράς, ενώ ο Γραμματέας που φαίνεται να έχει μαζί του την πλειοψηφία της Κ.Ε. κοιτάζει προς τα αριστερά και το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη. Μια τέτοια εξέλιξη θα απελευθέρωνε τις κινήσεις του Αλέξη Χαρίτση με τον οποίο θέλουν διακαώς να συνεργαστούν στο ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κρύψει την εκτίμηση που τρέφει για τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Το ιδανικό λοιπόν σενάριο για το ΠΑΣΟΚ που κάνει ανοίγματα με την στρατηγική του προς τα αριστερά και στα στελέχη που προέρχονται παράλληλα από τον ευρύτερο χώρο, θα ήταν να προχωρήσουν οι διεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το κομμάτι της Νέας Αριστεράς που κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας προοδευτικού μετώπου. Έτσι σε επίπεδο συμβολισμών θα δοθεί το μήνυμα ότι ο κορμός του προοδευτικού χώρου παραμένει το ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας τον δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ παράλληλα η “βελόνα” θα είχε περιθώριο να κινηθεί προς τα πάνω, με μια συνεργασία που δημιουργεί αθροίσματα απέναντι στη ΝΔ και όχι διασπαστικές εικόνες που αποτυπώνουν την ρευστοποίηση της αντιπολίτευσης.

Μένει να δούμε αν όσοι βρέθηκαν στον εξώστη, μπορεί να βρεθούν και στην αυλή του ΠΑΣΟΚ συζητώντας σοβαρά το ενδεχόμενο της συμπόρευσης.

