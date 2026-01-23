search
23.01.2026 20:08

Πιερρακάκης από την ΑΑΔΕ: «Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο»

Τον θερμό χαιρετισμό του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη δέχθηκε η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της ΑΑΔΕ, με τον υπουργό να εξαίρει το “αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης” της Αρχής, ως “υπόδειγμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης.»

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής Δικτύωσης ο κύριος Πιερρακάκης, συνεχάρη προσωπικά τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τα στελέχη της Αρχής για τη δημιουργία «ενός οργανισμού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και στη μετεξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος».

Σύμφωνα με τον υπουργό, το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης. «Δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορεί και πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει «έμπρακτα και με κάθε τρόπο» το έργο της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην εκδήλωση, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, προσέδωσε και η παρουσία των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, οι οποίοι πρόσφεραν μουσικό πρόγραμμα.

dimos_glifadas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι αυτοψίες και τα ποσά

kakokairia ipa 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος θα δοκιμάσουν τις αντοχές των Αμερικανών

lakis-gavalas-new
LIFESTYLE

Ο Λάκης Γαβαλάς ανακοίνωσε πως θα σχεδιάσει ταφόπλακες (Video)

palazzo ca dario
ΚΟΣΜΟΣ

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας που δεν βρίσκει αγοραστή

staria_electric_l-1-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Staria Electric εγκαινιάζει ένα νέο ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της κορεάτικης εταιρείας (photos)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

